PREVIEW Meet Your Maker : quand Mario se met à construire un Shooter

Pillage en règle





C’est avec beaucoup de fierté et un charmant accent québécois que les créateurs de Meet Your Maker nous ont présenté leur futur jeu. Les développeurs de Behaviour Interactive peuvent être contents, car ils ont mis la main sur un concept plutôt intriguant et plein de potentiel : un FPS communautaire doublé d’une expérience de map maker. Ça ne vous parle pas ? Et bien imaginez un Super Mario Maker à la première personne avec tout ce que cela implique comme bons côtés.

L’éditeur accessible et complet a tout pour plaire.

Cette révélation, nous ne l’avons pas eu d’entrée de jeu lors de notre tête à tête avec Behaviour Interactive. Les canadiens se gardent d’ailleurs de cette comparaison. Peut-être pour ne pas être réducteur quant aux spécificités de leur projet, mais aussi parce que l’un des deux piliers du gameplay n’a strictement rien à voir avec le jeu de Nintendo. Pour expliquer la chose plus simplement, Meet Your Maker se joue de deux manières différentes, mais complémentaires. L’essence même du jeu, ce sont les raids. Des séances de pillage jouables en solo ou à deux au cours desquelles il faut récupérer une ressource précieuse, le matériel génétique ou GenMat, au fin fond d’un donjon puis ressortir.

Dans ce dernier il y a du butin en plus de votre objectif, mais nous y trouvons aussi une ribambelle de monstres et de pièges vicieux. Les premiers pas dans Meet Your Maker rendent paranoïaques. Votre personnage part avec peu de munitions et meurt au moindre dégât subi. Pour la jouer legit et éviter de mourir, la progression devient alors plus lente et la tension palpable à mesure que chaque recoin du labyrinthe devient de plus en plus menaçant.

Nous avons aimé cette recherche à haut risque, alors qu’à l’inverse nous avons été plus dubitatifs d’apprendre que Meet Your Maker ne connaît aucune forme de game over. Nous ne questionnons pas tellement l’aspect die and retry qui peut avoir un certain charme dans un tel jeu. Ce qui nous gêne plus c’est que les niveaux de Meet Your Maker ne reposent pas sur la difficulté de ses monstres et de ses pièges mais leur effet de surprise. Ainsi après plusieurs morts, le challenge (et le fun) que propose un donjon peut complètement s’effondrer une fois les menaces identifiées.

Que ce soit avec des armes ou un peu d’agilité, les pièges se contrent par exemple facilement, tandis que les monstres ne sont pas trop violents, ni trop durs à neutraliser. A leur décharge, notre héros est plutôt bien équipé. Nous avons pu essayer différentes armes de corps-à-corps, de soutien ou à distance ainsi que plusieurs améliorations. Le must reste quand même le grappin le personnage peut utiliser pour s’accrocher à n'importe quel mur. Notez par ailleurs que l’équipement du protagoniste peut s’améliorer grâce aux butins récupérés au sein des avant-postes, le nom officiel des donjons, c’est d’ailleurs pour cela que les raids sont un aspect aussi capital du jeu.

Si j'avais un marteau...





Il n’y a d’ailleurs pas que l’équipement du héros à débloquer. Vous pouvez aussi trouver de nouveaux objets pour personnaliser votre avant-poste grâce aux butins des raids. Plot twist, les niveaux que vous jouez en mode sont en réalité des créations communautaires réalisées par d’autres joueurs. Une fabrication artisanale qui représente donc le second mode de jeu. Il n’est pas à mettre entre toutes les mains cela dit. La construction de niveau n’intéressera que les plus créatifs d’entre nous. Il s’agit tout de même d’une création détaillée où il est possible de personnaliser le moindre pan de mur et où les options, en apparence peu nombreuses, parviennent à créer une expérience riche malgré tout.

Le titre a de quoi titiller !

Meet Your Maker ne compte par exemple que quatre monstres, mais il est tout à fait possible de leur ajouter une armure pour les rendre résistants à certaines armes ou bien un baroud d’honneur qui les fait exploser à leur mort. De la même manière, il est possible d’enregistrer un pattern pour vos monstres afin de leur donner un comportement presque humain. C’est le mieux que nous puissions faire puisque Behaviour Interactive a délibérément retiré tout contrôle direct de la part du maître du donjon. Nous regrettons un poil cette décision qui aurait pu apporter un gameplay asymétrique bienvenu, en plus d’un challenge au fil du temps.

Reste que la construction d’un avant-poste est une superbe activité en soi, même si vous n’avez pas la fibre artistique. Tout ça, c’est grâce à l’interface et aux outils très intuitifs mis à notre disposition. Pas besoin d’être un moddeur pour donner vie à vos idées. Et si besoin faite appelle à un ami, car il est bon de noter que Meet Your Maker propose de construire des avant-postes à deux. Il vaut d’ailleurs mieux que ce mode soit ouvert à tout le monde car le titre fait le pari risqué de s’appuyer essentiellement sur les futures créations de ses joueurs pour avoir du contenu sur le long terme.