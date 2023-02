PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en mars 2023 et les ajouts aux formules Extra et Premium dévoilés

Eh bien, pour une fois, il n'y aura aucune fuite des nouveautés proposées aux abonnés PlayStation Plus, puisque Sony Interactive Entertainment a décidé d'annoncer les jeux offerts et ceux ajoutés au catalogue des formules Extra et Premium lors de son State of Play de ce jeudi soir. Alors, quoi de neuf pour succéder aux productions de février ?

Du côté des titres à récupérer, les joueurs hésitant à donner une chance à Battlefield 2042 pourront s'y essayer, en plus de l'Action-RPG Code Vein de Bandai Namco et de Minecraft Dungeons. Il sera possible de les ajouter à notre bibliothèque jusqu'au 3 avril.

Les sorties du PlayStation Plus pour mars 2023

OlliOlli World Jusqu'au 6 mars

Supports : PS5 et PS4 Evil Dead: The Game

Jusqu'au 6 mars

Supports : PS5 et PS4 Destiny 2 : Au-delà de la Lumière (DLC) Jusqu'au 6 mars

Supports : PS5 et PS4 Mafia Definitive Edition Jusqu'au 6 mars

Support : PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour mars 2023

Battlefield 2042 À partir du 7 mars

Supports : PS5 et PS4 Code Vein À partir du 7 mars

Support : PS4 Minecraft Dungeons À partir du 7 mars

Support : PS4

Du côté des ajouts pour les adhérents aux formules Extra et Premium, nous n'avons pour le moment qu'un avant-goût avec les jeux suivants, dont Tchia, qui sera ajouté dès son lancement.

Immortals: Fenyx Rising (PS5, PS4)

Rainbow Six Extraction (PS5, PS4)

Ghostwire: Tokyo (PS5)

Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PS5)

Tchia (PS5, PS4)

Nous mettrons la liste à jour lorsque SIE aura communiqué à ce sujet. Si l'envie vous prend de vous abonner, des cartes cadeaux PlayStation Plus sont en vente sur Amazon.