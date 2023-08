Rockstar Games rachète Cfx.re, créateur de FiveM (GTA RP), des mods et du roleplay intégrés dans GTA 6 ?

Que vous ayez déjà joué à Grand Theft Auto Online ou non, vous avez probablement déjà entendu parler de GTA RP. Des joueurs ont en effet pour habitude de faire du roleplay dans le mode en ligne de Grand Theft Auto V, le plus souvent via FiveM, un logiciel permettant de créer des serveurs privés et d'y ajouter des scripts et des mods. Ce client a été conçu par une équipe de passionnés, Cfx.re, qui propose aussi un équivalent pour Red Dead Redemption 2, RedM.

Rockstar Games est bien au courant du travail de l'équipe et, plutôt que de le restreindre, il a décidé de lui offrir un avenir plus que serein. Oui, Cfx.re vient officiellement d'être intégré à Rockstar Games : les développeurs indépendants sont désormais des salariés de l'éditeur qui a créé leurs jeux favoris et vont travailler avec lui sur l'amélioration de FiveM et RedM, et forcément des projets futurs. Espérons qu'ils aient au passage touché une belle prime d'arrivée pour tout le travail fait jusqu'à présent.

Aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer que Cfx.re – l’équipe derrière les plus grandes communautés de créateurs et de jeux de rôle Rockstar, FiveM et RedM – font désormais officiellement partie de Rockstar Games. Au cours des dernières années, nous avons observé avec enthousiasme la communauté créative de Rockstar trouver de nouvelles façons d’étendre les possibilités de Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2, en particulier grâce à la création de serveurs de jeu de rôle dédiés. Afin de soutenir davantage ces efforts, nous avons récemment élargi notre politique sur les mods pour inclure officiellement ceux créés par la communauté créative du jeu de rôle. En nous associant à l’équipe Cfx.re, nous les aiderons à trouver de nouvelles façons de soutenir cette incroyable communauté et d’améliorer les services qu’ils fournissent à leurs développeurs et joueurs. Nous sommes impatients d’en partager davantage dans les semaines et les mois à venir.

De là à penser que l'opération a été réalisée pour proposer rapidement des mods et du RP de qualité en accord avec les demandes de la communauté dans GTA 6, qui pourrait sortir à la fin d'année 2024, il n'y a qu'un pas.

