Take-Two : « plusieurs titres révolutionnaires » prévus l'année prochaine, enfin l'heure de GTA 6 ?

Take-Two Interactive présentait hier ses derniers résultats financiers, avec notamment un bilan sur l'année fiscale écoulée et une projection sur celles à venir. Il vient ainsi de réaliser une année record avec 5,3 milliards de dollars de ventes nettes, bien aidé par les productions de Zynga. Il en a d'ailleurs profité pour glisser quelques chiffres de vente : Grand Theft Auto V dépasse désormais les 180 millions de ventes et Red Dead Redemption 2 les 53 millions d'unités écoulées.

Mais ce n'est pas ce qui a le plus retenu l'attention des auditeurs. La société n'a en effet pas mis l'accent sur son année à venir, mais plutôt sur l'exercice fiscal 2025, qui aura lieu du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Elle prévoit de sortir durant cette période « plusieurs titres révolutionnaires » qui « établiront de nouvelles normes dans notre industrie », pour un chiffre d'affaires espéré supérieur à 8 milliards de dollars.

L’exercice 2025 est une année très attendue pour notre entreprise. Au cours des dernières années, nous avons préparé notre entreprise à lancer un pipeline incroyablement robuste de projets qui, selon nous, mèneront notre entreprise à des niveaux de succès encore plus élevés. Au cours de l’exercice 2025, nous prévoyons d'entrer dans cette nouvelle ère en lançant plusieurs titres révolutionnaires qui, selon nous, établiront de nouvelles normes dans notre industrie et nous permettront d’atteindre plus de 8 milliards de dollars de commandes nettes et plus de 1 milliard de dollars de flux de trésorerie d’exploitation ajustés sans restriction. Nous prévoyons de maintenir cet élan en générant une croissance supplémentaire de nos résultats d’exploitation au cours de l’exercice 2026 et au-delà.

Si 2K Games et Private Division continuent de sortir des projets intéressants ces dernières années, la maison-mère nous promet en effet depuis longtemps que ses deux filiales et surtout Rockstar Games vont revenir en force à partir de l'année prochaine. Vous l'aurez compris, vu la sémantique utilisée, il y a fort à parier qu'il est actuellement prévu que GTA 6 sorte durant l'année fiscale 2025, pourquoi pas lors de la fin d'année 2024. Et vu que des recettes importantes sont encore espérées au cours de l'exercice 2026, nous pouvons imaginer qu'un nouveau GTA Online soit aussi dans les tuyaux.

Alors que le projet a fuité avec des vidéos prises sur une build en développement, sera-t-il enfin révélé cette année ? Au même titre que les autres projets révolutionnaires que nous vend Take-Two ? Affaire à suivre ! En attendant, GTA V est lui disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.