Naughty Dog : le livre sur les débuts du studio disponible chez Pix'n Love

Naughty Dog, filiale de Sony Interactive Entertainment depuis le début des années 2000, est aujourd'hui célèbre pour les franchises Uncharted et The Last of Us, mais avant cela, le studio fondé par Andy Gavin et Jason Rubin en 1984 a évidemment développé d'autres titres, dont certains encore connus aujourd'hui.

L'auteur Gaëtan Boulanger a décidé de revenir sur les premières années de Naughty Dog dans un livre intitulé L'Histoire de Naughty Dog : 1984 - 2005 : La Grandeur vient des débuts modestes, un premier tome qui s'attarde sur la naissance du studio et la création des franchises Crash Bandicoot et Jak and Daxter notamment. L'ouvrage comprend 35 interviews exclusives d'anciens développeurs de Naughty Dog, ainsi qu'une préface signée Andy Gavin. Il y a même quelques pages en couleurs avec des photos d'époque pour se replonger dans l'ambiance.

L'Histoire de Naughty Dog : 1984 - 2005 : La Grandeur vient des débuts modestes, édité par Pix'n Love, est disponible sur Amazon au prix de 26,90 €. Un sacré pavé de près de 600 pages pour les fans du studio.

Lire aussi : Naughty Dog : du changement à la tête du studio derrière Uncharted et The Last of Us