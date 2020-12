L'histoire de Naughty Dog : Tome 1, découvrez l’origine d’un studio légendaire au travers d'un livre de chez Pix'n Love

Naughty Dog, l'une des sociétés de développement de jeux vidéo parmi les plus appréciées du public, voit aujourd'hui l'histoire de sa création et de sa réussite publiée dans un livre. Écrit par Gaëtan Boulanger, et publié par Pix'n Love, le récit ne contiendra pas moins de 35 témoignages d'anciens membres de l'équipe de développement.

1996 : à une époque où la 3D est encore balbutiante, une équipe inconnue donne naissance à Crash Bandicoot. Une claque technique et artistique qui bouleverse le paysage vidéoludique, et dévoile aux yeux du monde ce dont la jeune PlayStation est capable.

Comme le montre ce récit décrivant l'évolution du studio depuis la sortie de Crash Bandicoot, la vraie force de Naughty Dog est d'avoir su s'adapter à l'évolution des jeux vidéo. Si les personnages de Crash ou de Jack se ressemblent beaucoup dans leur style graphique, on ne peut en revanche pas les comparer à des jeux plus récents tel qu'Uncharted et The Last of Us qui à l'inverse se rapprochent énormément d'une aventure cinématographique, avec des graphismes les plus réalistes possible.

En s’appuyant sur plus d’une trentaine d’interviews exclusives d’anciens membres de l’équipe et sur un travail d’investigation poussé, l’auteur détaille l’histoire du développeur californien, des premiers jeux créés dans un sous-sol en 1982 jusqu’à la sortie de Jak X en 2005, et répond à toutes les questions possibles et imaginables sur le développement des séries Crash Bandicoot et Jak and Daxter !

Écrit par Gaëtan Boulanger, L'Histoire de Naughty Dog sortira au format 16 x 24 cm et fera 592 pages chez Pix'n Love. Il est déjà disponible en précommande sur Amazon pour 29,90 €.