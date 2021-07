The Last of Us : des acteurs pour jouer Bill et Frank dans la série HBO, le doubleur de Tommy rejoint aussi le casting

Le casting de la série The Last of Us s'étoffe de semaine en semaine, avec déjà Pedro Pascal et Bella Ramsey en Joel et Ellie, Gabriel Luna en Tommy Miller, Merle Dandridge qui reprend son rôle de Marlene, et Nico Parker en Sarah Miller. Deadline a d'autres informations à nous donner sur les comédiens qui participeront au projet de HBO et Naughty Dog.

Déjà, première surprise, si Jeffrey Pierce ne joue par le Tommy Miller qu'il doublait dans le jeu, il aura bien un rôle dans son adaptation. Il sera Perry, un rebelle isolé dans une zone de quarantaine. Tout aussi intéressant, Bill et son compagnon Frank seront de la partie, à travers les acteurs Con O’Neil (Chernobyl) et Murray Bartlett (Looking), alors qu'ils tentent de survivre à la pandémie sur leur propre île isolée. Si vous avez joué à The Last of Us, vous devez connaître leur histoire, que nous découvrirons sous un jour inédit via cette série.

The Last of Us version HBO n'a pas encore de date de sortie, mais ne devrait clairement pas voir le jour avant 2022 sur nos écrans. D'ici là, The Last of Us Part II est disponible pour 39,99 € sur Amazon.fr.

