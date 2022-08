The Last of Us : 4 acteurs dont 2 pour des personnages connus des joueurs confirmés au casting

Selon les derniers sons de cloches, la série The Last of Us devrait arriver début 2023 sur HBO. Le tournage s'est terminé en juin dernier, mais il ne nous a pas encore livré tous ses secrets. Les producteurs viennent en effet de révéler chez IGN l'identité de 4 acteurs qui feront partie du casting, dont 2 qui camperont des personnages connus.

Henry et Sam, frères croisés par Joel et Ellie dans le jeu vidéo, seront en effet présents dans la série. Ils seront incarnés par Lamar Johnson (Your Honor) et Keivonn Woodard. La description de leurs rôles les présente comme se cachant d’un mouvement révolutionnaire en quête de vengeance, à Kansas City et non plus à Pittsburgh comme dans l'aventure originale.

En plus de la fratrie, Graham Greene (La Ligne Verte) et Elaine Miles (Bienvenue en Alaska) ont été confirmés dans les rôles originaux de Marlon et Florence, « un couple marié survivant seul dans le désert post-apocalyptique du Wyoming ». Ils rejoignent une bande de comédiens déjà bien fournie, qu'il nous tarde de retrouver à l'écran.

En attendant de connaître la date de sortie de la série, The Last of Us Part I est disponible en précommande à partir de 74,99 € sur Amazon.fr.

