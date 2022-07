Wildflower Interactive : Bruce Straley, co-directeur de The Last of Us et Uncharted 4, ouvre un nouveau studio prometteur

Co-directeur sur The Last of Us, Uncharted 2: Among Thieves et Uncharted 4: A Thief's End, Bruce Straley est forcément respecté par ses paires. Mais après 18 ans passés chez Naughty Dog, il avait décidé de quitter l'entreprise en 2017 pour se tourner vers de nouveaux horizons. Nous ne savons pas exactement ce qu'il a fait entretemps, même s'il semble avoir pris du temps pour lui et trouver de nouvelles idées, mais nous savons ce qui l'attend pour la suite.

Bruce Straley vient d'annoncer qu'il avait monté son propre studio dénommé Wildflower Interactive, une équipe qui créera « de "petits" jeux, chargés de créativité et à l'esthétique unique », pour le moment à distance et sans bureau fixe. Il est déjà entouré d'une douzaine de développeurs dont vous pouvez retrouver la liste sur le site officiel, qui ont travaillé entre autres sur Call of Duty, The Pathless, Abzû, Astroneer, Kena, The Last of Us ou Uncharted. Et il cherche désormais à recruter davantage pour aller de l'avant.

De bonnes personnes, faisant de bonnes choses. Cela semble si simple et évident, mais c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Apprécions notre travail et apprécions les gens avec qui nous travaillons. Et essayons de faire progresser notre industrie dans le processus. Commencer quelque chose de nouveau signifie que nous pouvons changer la façon dont les choses sont faites - avec les jeux que nous créons, la culture que nous développons et les processus que nous utilisons pour les deux. Nous créons des jeux « petits », chargés de créativité et à l'esthétique unique qui explorent les possibilités de notre média. Et nous construisons une petite équipe de créateurs à cœur ouvert qui souhaitent améliorer leurs compétences tout en menant une belle vie en dehors du travail. Avec des gens qui souhaitent perfectionner leur art, avoir leur mot à dire dans le processus, se sentir respectées pour leurs contributions et faire partie de l'évolution de ce média génial.

Une équipe de plus à surveiller, même s'il faudra probablement quelques années avant de découvrir son premier projet.