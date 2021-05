The Last of Us : une actrice du jeu va reprendre son rôle dans la série HBO

L'équipe de la série The Last of Us commence doucement, mais sûrement, à se former devant comme derrière la caméra. Côté casting, Pedro Pascal et Bella Ramsey seront ainsi Joel et Ellie, tandis que Gabriel Luna incarnera le frère du héros, Tommy. Un autre personnage connu des joueurs sera présent à l'écran, et nous sommes déjà familiers avec la comédienne qui l'incarnera.

Il s'agit de Marlene, la cheffe des Lucioles, le groupe de survivants au cœur de l'histoire. Les producteurs ne se sont pas cassé la tête pour choisir l'actrice qui lui donnera vie, car ils ont tout simplement rappelé Merle Dandridge, qui avait participé au doublage et à la motion capture de la demoiselle pour le jeu vidéo de 2013 ! Aussi connue pour être la voix d'Alyx Vance dans les Half-Life, Merle Dandridge est en train de se faire un nom sur le petit écran, grâce à des rôles dans Sons of Anarchy, Greenleaf, et plus récemment encore The Flight Attendant : cette nouvelle pierre sur l'édifice de sa carrière devrait l'aider à continuer à se faire connaître du grand public.

Toujours pas de date de sortie en vue pour la série The Last of Us de HBO, dont le tournage n'a pas commencé et qui ne devrait donc pas pointer le bout de son nez avant 2022.