The Last of Us : une actrice vue dans Fringe pour jouer le rôle récurrent de Tess

Le tournage de la série The Last of Us a débuté à Calgary, et il risque de durer un peu de temps. Naughty Dog et HBO doivent cependant encore boucler une partie du casting, et ils viennent d'ailleurs de confirmer la présence une actrice pour ce qui devrait être l'un des rôles principaux, aux côtés des Joel et Ellie de Pedro Pascal et Bella Ramsey.

Anna Torv sera en effet présente dans l'adaptation du jeu vidéo, elle que vous avez peut-être vue dans Secret City, Mindhunter, et surtout l'excellente série Fringe, produite par J. J. Abrams. La comédienne rare à l'écran était d'ailleurs la voix de Nariko dans Heavenly Sword, pour la petite histoire. Cette fois, elle sera Tess, la survivante qui aide Joel à faire passer des armes dans Boston, et qui aide Ellie à rejoindre les Lucioles dans l'aventure vidéoludique.

