Amazon Prime Video : les nouveautés de mars 2023 en France dévoilées

Ce mois-ci encore, nous aurons droit à de la diversité avec les nouveautés proposées sur Amazon Prime Video en France. Il y aura de la comédie, avec le nouveau spectacle de Laurie Peret et la troisième saison de LOL : qui rit, sort !, des films cultes comme Blue Valentine et les derniers James Bond, et des productions originales, comme la mini-série sur un groupe de rock fictif Daisy Jones & The Six, la série entre retrouvailles de vieux copains et fin du monde Class of '07, le feuilleton produit par Donald Glover et Janine Nabers Swarm, ou encore les premiers épisodes de The Power.



Vous pouvez retrouver le calendrier complet avec quelques bandes-annonces ci-dessous.

1er mars Laurie Peret, nouveau spectacle

J'irai où tu iras, avec Géraldine Nakache et Leïla Bekhti 2 mars Réparer les vivants, avec Tahar Rahim 3 mars Daisy Jones & The Six

5 mars Stade Rennais vs. Olympique de Marseille 6 mars Collection James Bond Daniel Craig

Casino Royale



Quantum of Solace



Skyfall



Spectre



No Time to Die (depuis le 15/02) 10 mars LOL : qui rit, sort ! - Saison 3, partie 1

13 mars La Famille Addams (2019)

La Famille Addams 2 : Une virée d'enfer 15 mars Blue Valentine, avec Ryan Gosling 16 mars Class of '07 - Saison 1 17 mars LOL : qui rit, sort ! - Saison 3, partie 2

Swarm - Saison 1, la nouvelle série de Donald Glover

Dom - Saison 2

20 mars Timeless - Saisons 1 et 2, par les créateurs de The Boys 22 mars Bodies Bodies Bodies, avec Lee Pace 24 mars Star Trek: Picard - Saison finale

Venom 2: Let There Be Carnage

Perfect Addiction, avec Ross Butler

30 mars Hypersleep 31 mars The Power - Saison 1

Père Stu : un héros pas comme les autres, avec Mark Wahlberg

