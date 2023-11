The Last of Us : enfin le bout du tunnel pour la saison 2 de la série HBO ?

HBO aura mis presque tout le monde d'accord avec la première saison de The Last of Us, la série en live-action adaptée des jeux vidéo de Naughty Dog et Sony Interactive Entertainment. Les aventures de Joel et Ellie sont aussi plaisantes à suivre que dans le jeu, et bien évidemment, les fans attendent maintenant la suite.

Une saison 2 a été confirmée depuis un moment déjà, cependant, les scénaristes puis les acteurs se sont mis en grève à Hollywood, repoussant grandement le planning. Heureusement, la grève des syndicats WGA et SAG-AFTRA est désormais terminée, les choses rentrent petit à petit dans l'ordre, et comme le rapporte Variety, Casey Bloys, le grand patron de HBO, a annoncé que la saison 2 de The Last of Us entrera en production début 2024. Cela marquera donc le début du tournage, qui devrait occuper les équipes techniques et comédiens pendant plusieurs semaines, puis viendra la post-production. La diffusion ne devrait donc pas se faire avant 2025.

Pour rappel, le directeur des jeux Neil Druckmann est également producteur de la série The Last of Us, et il avait teasé les fans avec une image sur les réseaux sociaux, confirmant à demi-mots la présence d'un personnage qui a fait couler beaucoup d'encre à la sortie de The Last of Us Part II. En attendant de retrouver la saison 2 de la série sur Paramount+, vous pouvez retrouver la saison 1 en édition limitée steelbook Blu-ray 4K Ultra HD à partir de 44,99 € sur Amazon et la Fnac.