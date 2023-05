The Last of Us Part II : deux sublimes statuettes d'Ellie et Abby en précommande chez Prime 1 Studio

Comme le premier volet de la franchise, The Last of Us Part II aura marqué les joueurs par son scénario, ce second opus met toujours en scène Ellie dans un monde post-apocalyptique, mais va bien plus loin que ça. Attention, si vous n'avez pas encore terminé le jeu de Naughty Dog, ces statuettes sont de gros spoilers ! Vous pouvez rattraper ça en achetant TLOU2 à 19,95 € sur Amazon.

Prime 1 Studio, connu pour ses statuettes de qualité, propose en précommande deux sublimes modèles, à savoir Ellie: The Theater et Abby: The Confrontation, en référence au duel entre les deux femmes dans le cinéma. Un diptyque au décor soigné, nous retrouvons les arches du cinéma, mais également l'éclairage de chantier, fonctionnel grâce à des LED. Mais le fabricant se démarque surtout avec son souci du détail et les différents accessoires inclus, Ellie a ainsi droit à deux visages (normal ou énervé), un fusil à pompe et un revolver, tandis qu'Abby est forcément en colère, mais dispose d'un marteau, d'un pistolet et d'un cocktail Molotov.

Il faudra comme souvent casser sa tirelire pour se faire plaisir et installer ces statuettes chez soi, elles mesurent chacune 58 cm de hauteur pour un poids de 20 kg, c'est à l'échelle 1:4, comptez 1 149 $ pour Ellie: The Theater et 1 099 $ pour Abby: The Confrontation, avec une réduction de 50 $ grâce au code TLOU50 si vous achetez les deux statuettes, qui n'arriveront pas avant l'été 2024.

