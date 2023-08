Black Myth: Wukong, bande-annonce majestueuse et 50 minutes de gameplay fou

Cela fait maintenant trois ans, presque jour pour jour, que Game Science a dévoilé Black Myth: Wukong, un jeu de rôle et d'action basé sur La Légende du Roi-Singe, source d'inspiration de nombreuses œuvres, la plus célèbre étant sans doute Dragon Ball. Mais ici, pas de Kaméhaméha, ce sera de l'action pure, au gameplay précis et exigeant.

Black Myth: Wukong a fait une apparition remarquée à l'Opening Night Live de la gamescom 2023 ce soir, avec une nouvelle bande-annonce qui en met plein la vue. L'Action-RPG tournera pour rappel avec l'Unreal Engine 5, et les développeurs ont confirmé qu'il sortira bien sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S en plus du PC. Jusqu'ici, le studio évoquait seulement « les consoles majeures », sans préciser lesquelles. Par ailleurs, Black Myth: Wukong s'est récemment laissé approcher par la presse spécialisée, et du gameplay a été dévoilé, dont une vidéo de 50 minutes à admirer juste ici :

Malheureusement, Black Myth: Wukong n'a pas encore de date de sortie précise, il est attendu dans le courant de l'été 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver la bande dessinée Le Roi Singe, Tome 1, à 16,95 € sur Amazon.