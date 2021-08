Black Myth: WuKong, 12 minutes de gameplay pour l'Action-RPG sous Unreal Engine 5 avec du DLSS

Il y a un an tout pile, Game Science dévoilait Black Myth: WuKong, un impressionnant jeu de rôle et d'action basé sur La Légende du Roi-Singe, source d'inspiration infinie pour les œuvres d'aventure. Le titre se fait discret, mais il est de retour cette semaine avec une longue vidéo de gameplay :

Côté jouabilité, c'est de l'action très classique, le héros poilu affrontant des ennemis toujours plus coriaces, mais Black Myth: WuKong brille surtout par sa réalisation technique, et les développeurs lâchent quelques détails. Le titre tourne sous l'Unreal Engine 5 et supporte ici la technologie DLSS de NVIDIA, améliorant la résolution tout en conservant un bon taux de rafraîchissement. D'ailleurs, la vidéo ci-dessus est à admirer en 4K et à 60 fps, et il s'agit d'un rendu en temps réel.

Black Myth: WuKong n'a pas encore de date de sortie, il débarquera sur PC ainsi que sur les « consoles mainstream », sans doute les PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver Saiyukiden: La Légende du Roi Singe à 22 € sur Amazon.