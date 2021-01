Unreal Engine : une bande-annonce qui en met plein la vue avec les jeux de la nouvelle génération

2021 sera encore une belle année vidéoludique, et même si les consoles de nouvelle génération ont connu un lancement très tranquille, de nouveaux jeux vont nous en mettre plein la vue dans les prochains mois, et nombreux sont ceux qui utiliseront le moteur Unreal Engine.

Epic Games a d'ailleurs partagé une nouvelle bande-annonce pour son Unreal Engine qui met en avant les jeux qui utilisent ou utiliseront son moteur, il y a de tout avec Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, Sackboy: A Big Adventure (bradé à 54,49 € sur Amazon), Kena: Bridge of Spirits, Unknown 9: Awakening, Le Seigneur des anneaux : Gollum, RIDE 4, PES 2022, Ghostrunner, Scarlet Nexus, ARK II, Destruction AllStars, Returnal, Black Myth: Wukong, S.T.A.L.K.E.R. 2, Outriders, The Medium, The Pathless, Everwild, The Callisto Protocol, Back 4 Blood, Chorus, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, Atomic Heart, Godfall, Senua's Saga: Hellblade II, Stray, Little Devil Inside, Fortnite, Avowed, The Artful Escape ou encore Ghostwire: Tokyo.

Bref, l'Unreal Engine compte bien nous en mettre plein la vue encore une fois sur cette nouvelle génération de consoles et sur les autres machines. Quel est le titre que vous attendez le plus ?

