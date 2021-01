2021 : les 100 jeux vidéo à surveiller cette année (et plus encore) !

L'année 2020 restera à jamais marquée par les confinements et la crise sanitaire, mais en termes de jeux vidéo, elle n'était pas si tragique que ça. Entre l'arrivée des PS5 et Xbox Series X | S, et des prétendants au titre de Game of the Year comme Final Fantasy VII Remake, Hadès, The Last of Us Part II, Animal Crossing: New Horizons, Cyberpunk 2077 ou Ori and the Will of the Wisps, nous avons eu de quoi faire.

Nous venons de passer à la nouvelle année, et il est désormais temps de se projeter vers l'avenir. Quels seront les titres qui vont marquer 2021 ? Nous vous en donnons un aperçu avec une sélection et une courte présentation de 100 titres déjà annoncés et à surveiller dans les douze mois qui viennent. Et quand bien même tous ne devraient pas sortir d'ici décembre, vous devriez les retrouver dans nos colonnes avec de nouvelles informations croustillantes à leur sujet. En bonus, nous avons regroupé quelques outsiders et projets assurés de ne pas voir le jour d'ici 2022, pour un aperçu assez large de l'horizon qui se dessine dans le paysage vidéoludique. Mais, bien évidemment, les révélations de projets qui auront lieu cette année seront là pour tout chambouler, et c'est tant mieux.

