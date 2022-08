Black Myth: Wukong s'offre 8 minutes de gameplay en RTX avec le DLSS

La Légende du Roi-Singe continue d'inspirer de nombreux créateurs, notamment Game Science qui développe actuellement Black Myth: Wukong, un jeu de rôle et d'action avec un héros poilu. Un titre conçu sous Unreal Engine 5 pour les plateformes de nouvelle génération et qui supportera les technologies RTX et DLSS de NVIDIA.

Le constructeur de cartes graphiques vient d'ailleurs de partager une nouvelle vidéo de gameplay de Black Myth: Wukong, mettant en avant le ray-tracing et le DLSS, permettant pour rappel d'afficher une image en très haute résolution sans détériorer les détails et le framerate. De quoi en prendre plein la vue pendant huit minutes, mais Game Science est aussi de la partie et dévoile une autre longue vidéo, cette fois dédiée à une cinématique du jeu :

Black Myth: Wukong n'a toujours pas de date de sortie, il est attendu sur PC et « toutes les consoles mainstream », sans doute PlayStation 5 et Xbox Series X|S au vu de la qualité graphique. Vous pouvez retrouver The Monkey King: Hero is Back, autre jeu inspiré de La Légende du Roi-Singe, à 10,98 € sur Amazon.