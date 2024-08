MAJ Black Myth: Wukong, le développement est terminé, une sublime vidéo de gameplay dévoilée

Game Science tease depuis de longues années Black Myth: Wukong, un jeu de rôle et d'action inspiré de la mythologie chinoise et de la légende du Roi Singe. Le studio prend aujourd'hui la parole sur les réseaux sociaux pour annoncer une excellente nouvelle : « le développement complet de Black Myth: Wukong est terminé » !

L'Action-RPG est donc gold, mais Game Science va passer les prochains jours « sur les dernières étapes de l'expérimentation, de test et du déploiement du jeu ». Mieux encore, le studio chinois nous donne rendez-vous le jeudi 8 août, dans deux petits jours, pour découvrir une nouvelle bande-annonce de Black Myth: Wukong. Au passage, les développeurs demandent aux fans de ne pas dévoiler du contenu du jeu avant son lancement, un problème récurrent pour les jeux solo. Le studio rajoute :

Nous espérons sincèrement que tous les mystères et surprises de Black Myth: Wukong resteront intacts jusqu'au moment où vous vous lancerez dans votre voyage. Votre anticipation et la confiance que vous nous avez témoignées au cours des quatre dernières années resteront toujours dans nos mémoires.

La date de sortie de Black Myth: Wukong est pour rappel fixée au 20 août 2024 sur PC et PlayStation 5, une version Xbox Series X|S arrivera plus tard. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Mise à jour : la bande-annonce tant attendue vient d'être dévoilée, avec de nombreux lieux, ennemis, personnages et combats. C'est à admirer ci-dessus.