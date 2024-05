Black Myth: Wukong, une nouvelle bande-annonce qui arrache la rétine

Cela fait un petit moment que nous n’avions pas eu des nouvelles de Black Myth: Wukong. Pour mémoire, il s’agit d’un Action-RPG développé par Game Science qui plongera le joueur dans la mythologie chinoise. Pendant l’évènement WeGFame Tonight 2024, une nouvelle bande-annonce a été diffusée et il faut dire qu’elle a de quoi titiller.

Et pour cause, ces quelques secondes exhibent du gameplay dynamique et certaines phases intenses en émotion. Pour rappel :

Explorez des territoires vastes et fantastiques Un monde inédit où de nouveaux paysages vous attendent à chaque tournant. Plongez dans un royaume fascinant rempli de merveilles et de découvertes inspirées de la mythologie chinoise !

À travers les yeux du Prédestiné, vous explorerez des paysages à couper le souffle à mesure que vous écrirez de nouvelles aventures inspirées du conte classique de La Pérégrination vers l'Ouest. Découvrez des récits émouvants à toutes les étapes de votre aventure Tous les êtres, quels qu'ils soient, portent l'histoire d'une vie. Derrière la férocité et la fourberie de vos ennemis, vous découvrirez tout un tissu narratif captivant offrant des clés de lecture sur leurs origines, leur personnalité et leurs motivations.

Sous les traits du Prédestiné, vous découvrirez les histoires de tout un éventail de personnages hauts en couleur. Au-delà du combat, vous pourrez ressentir l'amour, la haine, la cupidité et la rage qu'ils portent toujours en eux.

La date de sortie de Black Myth: Wukong est fixée au 20 août 2024. La bête sortira sur PS5, Xbox Series et PC.