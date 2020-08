Black Myth: Wu Kong, un impressionnant Action-RPG dévoilé en images et vidéos

Game Science s'est déjà fait une petite réputation avec Art of War: Red Tides, un jeu de stratégie multijoueur et cross-platform qui a séduit de nombreux joueurs. Mais le studio chinois va totalement changer de registre avec Black Myth: Wu Kong, un jeu de rôle et d'action qui vient d'être dévoilé au travers d'une longue et magnifique vidéo de gameplay :

Black Myth: Wu Kong est encore une fois inspiré de La Pérégrination vers l'Ouest, aussi connue sous le nom de La Légende du Roi-Singe, une œuvre littéraire qui a servi de base, plus ou moins librement à Dragon Ball, Le Royaume interdit ou encore les jeux vidéo Enslaved: Odyssey to the West et Unruly Heroes. Pour l'instant, les informations sur le jeu sont maigres, mais Game Science affirme qu'il s'agira d'un Action-RPG en solo développé pour ordinateurs et consoles de salon, mais le studio ne ferme pas totalement les portes à du multijoueur coopératif et à du contenu additionnel. Cependant, aucune information quant à l'avancée du développement n'est donnée, il faudra être patient.

Une seconde vidéo, plus courte et axée sur les environnements, est à retrouver sur la seconde page, de même que des images. Black Myth: Wu Kong n'a donc pas de date de sortie précise, il est attendu sur PC et sur consoles (sans doute PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X), et Game Science envisage déjà de proposer son titre en cloud gaming, Google Stadia n'est pas à exclure. Si vous voulez vous intéresser à La Pérégrination vers l'Ouest, un gros recueil de 2 879 pages est vendu 89 € sur Amazon.fr.