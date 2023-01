Black Myth: Wukong dévoile sa période de sortie avec un lapin en stop motion

Game Science développe tranquillement Black Myth: Wukong, un jeu de rôle et d'action inspiré de La Légende du Roi-Singe et conçu sous Unreal Engine 5. Le titre sera compatible avec les technologies RTX et DLSS de NVIDIA, mais le studio publie cette semaine une nouvelle vidéo dans un style bien particulier :

À l'occasion du Nouvel An chinois qui sera célébré la semaine prochaine et qui lancera l'année du lapon, Game Science partage une petite vidéo avec un lapin animé en stop motion. Le rongeur à poils blancs s'efforce de lancer Black Myth: Wukong, mais il doit améliorer son PC pour cela. Finalement, les années passent... et le titre devient jouable à l'été 2024.

Eh oui, Black Myth: Wukong sera disponible dans le courant de l'été 2024, il est pour le moment attendu sur ordinateurs et les consoles majeures, sans plus de précisions.