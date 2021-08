Twelve Minutes : les notes de la presse anglophone

Luis Antonio et Annapurna Interactive font saliver les joueurs depuis des années avec Twelve Minutes, un intriguant jeu d'aventure se déroulant dans un appartement, alors que le héros est prisonnier d'une boucle temporelle qu'il doit briser. Un titre qui a visiblement répondu aux attentes de la presse anglophone.

Les testeurs se sont penchés sur Twelve Minutes, et c'est déjà un succès critique avec principalement de très bonnes notes. Les tests soulignent l'ingéniosité de l'écriture, le gameplay très libre et parfaitement adapté au point & click, la performance du casting (Willem Dafoe, Daisy Ridley et James McAvoy), mais certains notent tout de même que le principe répétitif du jeu peut vite être lassant.

La date de sortie de Twelve Minutes est pour rappel fixée au 19 août 2021 sur PC via Steam, Xbox One et Xbox Series X|S. Il sera inclus dans le Xbox Game Pass dès son lancement, vous pouvez vous abonner à 29,99 € par trimestre via Amazon.