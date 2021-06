E3 2021 : Hades : le rogue-like déjà culte annoncé sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S, et dans le Xbox Game Pass

Souvent cité comme le Jeu de l'Année 2020, Hades est pour l'instant réservé aux PC et Nintendo Switch, mais Supergiant Games vient d'annoncer lors du Xbox & Bethesda Games Showcase l'arrivée de son rogue-like sur les consoles de Microsoft et Sony, ainsi que sur la boutique sur PC du premier.

La date de sortie de Hades est fixée au 13 août 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, PC via le Windows Store, Xbox One et Xbox Series X|S, avec une version physique sur consoles de salon. Mieux encore, il sera rajouté à la même date au Xbox Game Pass sur PC, consoles et Android, pour en profiter n'importe où et n'importe quand.

Si vous ne connaissez pas Hades, c'est un jeu d'action basé sur la mythologie grecque suivant Zagreus, prince des enfers bien décidé à s'échapper malgré l'avis de son père Hades. La bande-annonce ci-dessus montre un peu de gameplay.