TEST de la Game & Watch Super Mario Bros. : un joli cadeau de Nintendo pour les nostalgiques

Un objet de collection





En cette année 2020, la licence Super Mario Bros. célèbre ses 35 ans (le plombier ayant déjà fait ses armes quelques années avant chez Donkey Kong), et Nintendo a décidé de marquer le coup en proposant un objet tout droit sorti des années 80, la Game & Watch, en version Super Mario Bros. donc. Une petite console portable qui a marqué toute une génération de joueurs, bien avant les Game Boy et DS, et qui fait son retour dans un accessoire rétro pour les nostalgiques.

La Game & Watch Super Mario Bros. est avant tout un gadget, un accessoire de collection qui va évidemment plaire aux nostalgiques des années 80.

Nous n'allons pas revenir sur le packaging ici, vous avez déjà pu l'admirer avec notre déballage en vidéo et images (à lire ici), mais notons tout de même l'effort de Nintendo de coller au mieux à l'emballage de l'époque. Attardons nous plutôt sur le produit en lui-même, cette Game & Watch Super Mario Bros., qui reprend les mêmes dimensions que les modèles Widescreen de l'époque, avec un plastique rouge très qualitatif sur les tranches et l'arrière, mais surtout une façade à l'effet aluminium brossé doré qui donne un côté très luxueux et collector à l'objet. Visuellement, les fans retrouvent une vraie Game & Watch toute neuve, avec une finition soignée, et cela se sent dans les détails. Nintendo a en effet placé son D-Pad à gauche, qui répond au doigt à l’œil, ainsi que deux boutons en caoutchouc sur la droite qui font office de touches A et B. Des boutons également bien finis, avec une bonne hauteur et un rebond fort agréable. Enfin, trois petits boutons sont placés en haut à droite, pour les réglages et accéder aux jeux. Sur les tranches, nous retrouvons à droite un port USB-C pour recharger la batterie, adieu les piles qui coûtent un bras, ainsi que le bouton d'alimentation, tandis que la tranche gauche abrite une petite fente pour le haut-parleur, qui en a dans le ventre lorsque le volume est poussé au maximum.

Après un écran d'allumage fort joli avec un Mario à l'ancienne jonglant avec des balles, nous voilà sur l'écran qui donne ici l'heure. L'occasion d'admirer cette dalle rétroéclairée bien plus détaillée et agréable à l’œil que les vieux écrans LCD des Game & Watch des années 80, c'est un régal pour le confort visuel malgré la petite taille. Malgré l'absence d'option de réveil, Nintendo a soigné cette horloge qui propose pas moins de 35 animations faisant apparaître Mario et ses amis sur l'écran, le plombier pointant le bout de son nez au moins toutes les 60 secondes pour « briser » l'heure afin de changer le ou les chiffres affichés. L'utilisateur a la possibilité de modifier le décor (tirés des jeux Super Mario Bros. sur NES) à la volée, et l'ambiance évolue au fil de la journée, allant du jour à la nuit en passant par un joli coucher de soleil. Cet écran principal regorge de détails amusants et abrite un petit secret déjà bien connu, en restant appuyé sur A pendant quelques secondes, il est possible d'accéder à une chansonnette expliquant comment dessiner Mario, c'est très ludique et elle est chantée en anglais (il faut vraiment tendre l'oreille tant le son est compressé) avec des sous-titres... capricieux. Eh oui, il y a un défaut de conception, en choisissant le texte français, ce sont les sous-titres allemands qui sont affichés, pour avoir le texte dans la langue de Molière, il faut sélectionner « Canción para dibujar a Mario », en espagnol donc.

Des jeux rétro bien connus





Concernant les jeux inclus, il n'y a pas de surprise, nous retrouvons le premier Super Mario Bros., sa suite Super Mario Bros.: The Lost Levels, le vrai Super Mario Bros. 2 sorti au Japon en 1986 et bien plus difficile que la version que nous connaissons en Occident.

La prise en main est évidemment intuitive, le gameplay n'était pas bien évolué à l'époque, les fans retrouvent vite leurs repères, mais il faut bien avouer qu'à cause de la petite taille de cette Game & Watch Super Mario Bros., il semble assez difficile d'imaginer terminer l'un de ces jeux tant les angles de la machine font mal aux doigts et aux mains. Il est heureusement possible de mettre le jeu en pause pour retrouver son avancée plus tard, et il y a quelques astuces pour faciliter sa partie, comme en restant appuyé sur A au lancement des jeux pour obtenir des vies infinies ou sur B pour sélectionner le monde de départ (à condition de l'avoir déjà terminé au moins une fois). Pour les plus motivés qui termineront Super Mario Bros., un niveau de difficulté supplémentaire se débloque, rajoutant des ennemis, une bonne idée pour relancer le défi pour les joueurs qui connaissent déjà ce premier titre par cœur. Le petit haut-parleur fait là bien son travail, les musiques et bruitages sont très bien retranscrits et font remonter les souvenirs dès les écrans d'accueil.

Et finalement, eh bien, c'est Ball qui se prête le mieux au format de la Game & Watch Super Mario Bros., comme à l'époque donc. Si vous ne connaissez pas le principe, il s'agit de jongler avec deux ou trois balles en bougeant les bras de Mario (ou Luigi en restant appuyé sur A au lancement) à gauche, au centre ou au milieu, la vitesse des balles allant de plus en plus vite, le but étant de marquer le maximum de points. Un gameplay ultra simple qui se prête très bien aux petites parties rapides, car le but des vieilles Game & Watch, c'était bien ça dans les années 80. Le joueur trimballe la console dans sa poche, il la sort le temps d'une partie dans le bus ou le métro, et il la range après quelques minutes. Et ce plaisir d'utilisation avec Ball montre bien les limites de cette Game & Watch Super Mario Bros., qui se retrouve avec le derrière entre deux chaises.

Car Nintendo n'a pas voulu ici faire une console hommage aux Game & Watch, mais bien une Game & Watch hommage à Super Mario Bros., sauf que les jeux de la licence ne se prêtent pas forcément à ça. Oui, avoir deux titres de plateforme cultes au creux de sa main dans un bel objet est vraiment plaisant, et le constructeur japonais a soigné les détails et petits clins d’œil (sauf pour la chanson). Mais il faut bien reconnaître que cette Game & Watch Super Mario Bros. est avant tout un gadget, un accessoire de collection qui va évidemment plaire aux nostalgiques des années 80, mais elle trônera davantage sur une étagère plutôt que dans la poche, comme à l'époque.

La Game & Watch Super Mario Bros. est vendue 44,95 € sur Amazon.fr.

Les plus Une excellente finition

L'écran de l'horloge bourré d'animations amusantes

Rejouer à Ball en 2020, c'est quand même cool

De la nostalgie au creux de la main Les moins Jouer longtemps aux jeux Mario, ça fait mal aux doigts

Un hommage à Super Mario Bros. plus qu'aux Game & Watch, logique, mais un peu frustrant

Notation Verdict 15 20