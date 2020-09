Game & Watch: Super Mario Bros., la petite console de Nintendo présente ses atouts en vidéo

La semaine dernière, Nintendo a diffusé un Direct spécial servant à présenter les différents produits et initiatives célébrant le 35e anniversaire de Super Mario Bros., avec une bonne dose de nostalgie. En effet, l'une des annonces n'était autre qu'un Game & Watch en édition limitée, prévu pour le mois de novembre. Si vous hésitiez encore pour le précommander, une nouvelle vidéo vient de paraître, présentant ses atouts et nous le montrant sous différents angles.

Un rapide historique de ce jouet électronique devenu culte est également effectué, nous rappelant que l'aventure a débuté en 1980 avec le Game & Watch Ball de la série communément appelée Silver et s'est poursuivie au fil des années avec en 1988 une édition Super Mario Bros. dans la gamme New Wide Screen. La version 2020 de l'appareil sera bien différente, puisqu'en plus d'afficher l'heure, nous pourrons jouer à Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels et Ball version Mario tout en couleur grâce à l'écran LCD, la croix directionnelle et ce sans craindre que les piles s'épuisent puisqu'une batterie rechargeable en USB-C sera intégrée. Bon, encore faudra-t-il avoir le courage de déballer la bête et ne pas la garder sous blister pour la collection.

La date de sortie de ce Game & Watch Super Mario Bros. est fixée au 13 novembre, et vous pouvez encore le précommander à la Fnac contre 49,99 €.