E3 2021 : Hitman Sniper: The Shadows, un titre et du gameplay pour le nouveau free-to-play pour mobiles avec des remplaçants d'Agent 47

Vous vous souvenez du projet Hitman Sniper Assassins annoncé sur mobiles par Square Enix Montréal lors du Square Enix Presents Printemps 2021 ? Il est réapparu lors de l'édition Été 2021 de ce soir, avec une bande-annonce, des détails intéressants et surtout un titre définitif : Hitman Sniper: The Shadows.



Le free-to-play mettra en scène des remplaçants de Code 47 chargés d'éliminer des cibles importantes à travers le monde, en faisant davantage preuve d'inventivité que de discrétion. Son système de scoring nous permettra de défier d'autres joueurs dans des lieux aux possibilités nombreuses.

L'agent 47 ne donne plus signe de vie. Une nouvelle menace pour l'ordre mondial est apparue. Ce réseau criminel est l'auteur de plusieurs attaques et crimes violents à travers le monde. Diana Burnwood active l'Initiative 426 (alias The Shadows), une équipe de snipers hautement qualifiés. Soji, Kiya, Kolzak, Knight et Stone sont désormais chargés d'éliminer le problème. En tant que membre de The Shadows, vous devrez abattre des cibles internationales de premier plan, vous bâtir une réputation et devenir un véritable Hitman Sniper.

ÉLIMINEZ VOS CIBLES DE MILLE FAÇONS INVENTIVES !

Exploitez votre environnement pour frapper sans vous faire voir, attirer vos ennemis, cacher vos victimes ou faire passer leur mort pour de malheureux accidents.

CHOISISSEZ VOTRE AGENT

STONE

Innocent affublé d'un casier judiciaire et doté de compétences dignes d'un maître-assassin, Stone s'est offert une nouvelle identité, avant de se tourner vers l'assassinat pour survivre.

COMPÉTENCE SPÉCIALE

BALLES EXPLOSIVES

ARME

GLOBAL PRECISION MCAX

KNIGHT

Survivaliste endurcie, Knight est aussi séduisante que calculatrice. Imprégnée de propagande anti-gouvernementale, elle tire une grande fierté et un plaisir certain de son habileté à viser la tête.

COMPÉTENCE SPÉCIALE

TIRS PLANIFIÉS

ARME

SINETAC S200 MEDIATOR

KOLZAK

Kolzak est un assassin aguerri et redoutable, qui n'a de cesse de perfectionner son art. Très attaché à son anonymat, il laisse sa réputation parler pour lui.

COMPÉTENCE SPÉCIALE

BALLES D'AZOTE LIQUIDE

ARME

PARABELLUM MARINCORP TARRAGON SVD

SOJI

Ne vous fiez pas à son gabarit... Soji est aussi forte que déterminée. Elle porte encore le deuil de son frère assassiné et exprime sa rage de vengeance par le canon de son fusil.

COMPÉTENCE SPÉCIALE

SENS ACCRUS

ARME

RAIFURU L65 TACTICIAN

KIYA

Après une vingtaine de missions d'envergure, Kiya est aujourd'hui l'unique survivant du massacre de son escouade anti-terroriste. Il n'a plus rien à perdre et repousse ses limites à chaque contrat. Sa philosophie : faire le plus de tort à chaque tir.

COMPÉTENCE SPÉCIALE

BALLES DE GAZ COMPRIMÉ

ARME

THAR BALLISTICS VGA-T2

« Hitman Sniper: The Shadows reprend les bases de Hitman Sniper, sans toutefois en être la suite ni partager le même univers fictif. Hitman Sniper: The Shadows élève la franchise à un tout autre niveau pour proposer une expérience nouvelle, tant en termes de scénario que de personnages et de gameplay », explique Dominic Allaire, producteur exécutif chez Square Enix Montréal.

« On nous a offert la chance incroyable d'étoffer l'univers Hitman, non seulement en proposant une approche novatrice, mais aussi en intégrant de nouveaux personnages jouables », déclare Fahad Khan, concepteur de jeu en chef chez Square Enix Montréal. « Chaque protagoniste a un profil et un style uniques, susceptibles d'influencer le style du joueur, d'enrichir son expérience, sa créativité et ses choix stratégiques au moment d'accepter un contrat. ».