E3 2021 : une dizaine de nouveaux noms ajoutés à la liste de participants

Le calendrier des conférences ayant lieu dans le cadre ou en marge de l'E3 2021 commence à s'éclaircir, tout comme le programme officiel. L'ESA vient d'officialiser la présence de nouvelles entreprises lors de l'évènement numérique qui se tiendra du samedi 12 au mardi 15 juin 2021.



Razer, Intellivision, Yooreka Studio, Tastemakers (Arcade1UP), NetEase, 24 Entertainment, Norton Gaming, GuliKit, SK Telecom seront partenaires du salon virtuel, au même titre que les développeurs indépendants Burgos Games, Dreamteck, Ghost Street Games, Hooded Horse, The Sixth Hammer et New Blood Interactive. Ils rejoignent Nintendo, Xbox, Capcom, Square Enix, SEGA, Warner Bros. Games et tous les autres encore gros noms déjà annoncés à cette heure.

Il est rappelé que l'inscription aux parties privées de l'évènement seront ouvertes au public le 3 juin 2021, et que le programme complet sera dévoilé au début du mois. Mais dans tous les cas, c'est sûr : les prochaines semaines s'annoncent chargées en révélations en tout genre pour l'avenir du jeu vidéo !

Lire aussi : Xbox & Bethesda Games Showcase : l'évènement de l'E3 2021 officialisé et daté !