E3 2021 : l'ESA envisage d'organiser une édition numérique

Avec la pandémie mondiale de COVID-19, toute l'industrie vidéoludique a été touchée l'an dernier et les habituels salons physiques ont pour la plupart dû être purement et simplement annulés, voire ont eu droit à des éditions au format numérique sur la Toile. L'E3 en a ainsi fait les frais, alors même que sa formule allait semble-t-il drastiquement changer. L'ESA, qui organise cet évènement, avait par la suite été assez optimiste en annonçant les dates de l'édition 2021, qui aurait dû prendre place du 15 au 17 juin de cette année. Depuis, rien ne s'est arrangé, alors il est évident que tenir un salon physique de cette envergure n'est pas envisageable. Pour autant, l'E3 2021 va sans doute pouvoir se faire... si les éditeurs répondent présents.

C'est par l'intermédiaire de VGC que nous apprenons que l'ESA a dans ses projets d'organiser une édition numérique de l'E3 2021, aux mêmes dates que celles précédemment données. Nos confrères ont ainsi reçu les documents envoyés aux éditeurs, qui leur proposeraient de tenir de multiples keynotes de deux heures, une cérémonie de remise de prix, une « preview night » le 14 juin et divers autres livestreams de plus petite envergure durant ces trois jours, avec des influenceurs et partenaires média. Il y aurait également des previews de la part des rédactions la semaine précédente, des solutions de streaming ayant été trouvées l'an dernier par de nombreux développeurs, et des démos seraient mises à disposition des joueurs sur des plateformes non spécifiées.

En revanche, il faut encore que les grosses compagnies vidéoludiques étant adhérentes à l'ESA approuvent cette proposition. Sauf qu'avec l'abandon ces dernières années de Sony, Activision ou encore Electronic Arts, et le fait que d'autres comme Ubisoft peuvent désormais organiser leurs évènements sans que cela pose problème, cela soulève la question de l'utilité de maintenir ce salon, quand bien même cela attire toute l'attention des médias et des joueurs. Le Summer Game Fest de Geoff Keighley, un gros fourre-tout il faut l'avouer, a ainsi vu la multiplication des directs sur la Toile et reviendra cette année. Plus intéressant, une compagnie restée anonyme a déclaré à VGC qu'elle continuerait à tenir son propre évènement numérique, préférant cela à payer la somme à six chiffres requise pour être à l'E3 !

L'ESA a également confirmé que l'expérience de l'E3 2021 sera transformée et que les détails seront prochainement communiqués. Enfin, même si un salon physique n'a pas été annulé officiellement, diverses sources du milieu travaillent déjà comme si c'était le cas. Il faudra patienter avant d'avoir le fin mot de l'histoire, mais cela n'aura assurément pas le même charme que les précédentes éditions.