DOOM Eternal : il sera possible d'y jouer à 1 000 fps

Le DOOM de 2016 était déjà très bien optimisé sur PC, il était possible d'y jouer jusqu'à 250 fps à condition d'avoir un ordinateur assez puissant. Mais id Software a depuis amélioré son moteur id Tech 7.

Comme l'a dévoilé Billy Kahn, lead engine programmer du jeu, à IGN, DOOM Eternal pourra tourner jusqu'à 1 000 fps ! Alors, bien évidemment, il faudra une machine de guerre (et un écran compatible) pour en profiter, mais il est clair que les développeurs ont fait des efforts sur l'optimisation. Plus techniquement, DOOM Eternal affichera davantage de particules à l'écran, et l'id Tech 7 gère beaucoup mieux le multi-cœur du processeur. Et en théorie, cela aidera les jeux tournant avec ce moteur à débarquer sur PlayStation 5 et Xbox Series X, même si Billy Kahn reste pour l'instant très évasif sur un futur portage de DOOM Eternal.

Pour rappel, la date de sortie de DOOM Eternal est fixée au 20 mars 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

