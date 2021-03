DOOM Eternal : le FPS a rapporté 450 millions de dollars en 2020

La franchise Doom est revenue des Enfers en 2016 avec un reboot explosif, et id Software a sorti en mars 2020 DOOM Eternal, un opus qui a rapidement cartonné. Plus de 100 000 joueurs sur Steam au lancement, des ventes deux fois supérieures à celles de DOOM lors du week-end de sortie sur toutes les plateformes, le FPS violent et bourrin a séduit les joueurs.

Et il a également rapporté gros à id Software et Bethesda. Un internaute de ResetEra a ainsi découvert sur le profil LinkedIn du monetization designer du jeu, aujourd'hui supprimé, que DOOM Eternal a rapporté plus de 450 millions de dollars (373 millions d'euros) dans les neuf premiers mois suivants son lancement. Bien évidemment, ce gros chiffre est à relativiser, les développeurs n'ont jamais dévoilé combien avait coûté la création du jeu, mais il est clair que DOOM Eternal est un vrai succès commercial, et cela a sans doute pensé dans la balance lors du rachat de Bethesda par Microsoft l'année dernière.

Pour rappel, DOOM Eternal a eu droit à une version Switch en décembre dernier, et les joueurs attendent désormais le DLC The Ancient Gods, Épisode 2, attendu dans le courant de l'année. Le jeu est vendu 19,99 € sur Amazon.