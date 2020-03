DOOM Eternal : un lancement record, le DOOM de 2016 battu à plate couture

Il n'y a pas qu'Animal Crossing: New Horizons qui a connu un départ canon la semaine dernière. Sans donner de chiffres, Bethesda Softworks vient de faire le point sur les performances de son DOOM Eternal, et elles sont tout bonnement sans précédent.

Pour son week-end de lancement, « le titre a rapidement battu les records de vente de la franchise », devenant l'épisode le mieux vendu sur ses trois premiers jours d'exploitation. Et pas qu'un peu, car il a tout simplement réalisé le double des bénéfices du DOOM de 2016 sur cette période. Bethesda rappelle qu'il a aussi connu un beau succès sur Steam, avec 100 000 joueurs connectés en simultané sur le jeu via la plateforme, et sans surprise les meilleures ventes du week-end dernier.

« Nous souhaitons remercier nos millions de fans pour leur soutien et leur enthousiasme », s’est exprimé Ron Seger, vice-président des ventes mondiales pour Bethesda Softworks. « Nous sommes heureux que tant de fans aient pu profiter de DOOM Eternal, malgré la fermeture de milliers de revendeurs. »

Comme quoi, 17 ans après le premier volet, la saga Doom est encore sacrément bankable.

