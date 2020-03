Animal Crossing: New Horizons, un lancement déjà record au Royaume-Uni et au Japon

Avec DOOM Eternal, Animal Crossing: New Horizons est assurément l'autre jeu du moment, et risque bien de rester associé au confinement dans l'esprit de beaucoup de joueurs. Après tout, quoi de mieux pour s'évader qu'un jeu de gestion lent et rafraîchissant sur une île paradisiaque ?

Trois jours après son lancement, il est encore difficile d'évaluer le succès du jeu à travers le monde. Mais de premiers indices nous permettent de nous faire une idée du carton qui s'annonce. Sans avancer de chiffres, rarement donnés dans ce genre de situation, GamesIndustry, site très bien renseigné et fiable autour de l'actualité économique et professionnelle du jeu vidéo, affirme qu'Animal Crossing: New Horizons a fait un tabac au Royaume-Uni du côté des ventes en physique.

L'exclusivité Switch aurait déjà réalisé le meilleur démarrage pour un jeu de la console, devant les cadors que nous connaissons bien, des derniers Pokémon aux Mario. Il aurait aussi connu un meilleur lancement sur le territoire que tous les autres Animal Crossing réunis, comptabilisant 3,5 fois plus de ventes qu'Animal Crossing: New Leaf à ses débuts sur 3DS. Pour vous faire une idée, la semaine passée, 475 000 jeux ont été vendus au Royaume-Uni, et Animal Crossing: New Horizons représente certainement une grosse partie de ce total.

De son côté, toujours sans préciser de chiffres, Geo Holdings Co., qui s'occupe de comptabiliser les ventes de jeux au Japon, assure qu'Animal Crossing: New Horizons a dépassé les 1,364 million d'exemplaires en trois jours de Pokémon Épée et Bouclier. Il devient également là-bas le jeu Switch le mieux vendu sur le territoire.

Et il ne s'agit là que des ventes physiques, à une période où le numérique a de très nombreux adeptes et où les Britanniques ont déjà été encouragés à limiter leurs déplacements pour éviter la propagation du COVID-19. Pour les totaux précis, au Royaume-Uni et à travers le monde, il faudra repasser, mais Nintendo ne devrait de tout manière pas trop tarder à se targuer d'avoir écoulé des millions d'Animal Crossing: New Horizons.

Lire aussi : TEST de Animal Crossing: New Horizons, s'exiler sur une île déserte, le secret du bonheur