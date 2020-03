Animal Crossing: New Horizons, place à l'émerveillement dans une bande-annonce inédite, la version 1.1 en approche

Difficile d'être passé à côté si vous êtes fan de la licence, les notes d'Animal Crossing: New Horizons sont tombées ce lundi 16 mars et, sans surprise, l'exclusivité Switch a été saluée par la critique. Nintendo a de son côté diffusé une bande-annonce montrant différents éléments de gameplay qui viendront ponctuer vos journées sur votre île déserte, bien qu'elle ne le restera pas très longtemps !

Des débuts en mode campeur à la fabrication des premiers outils pour pêcher, capturer des insectes et déterrer des fossiles, jusqu'à des étapes bien plus avancées montrant la folie du shopping (avec l'utilisation de la Baguette étoile, que nous n'avons personnellement pas encore pu fabriquer), des environnements extérieurs bien décorés et terraformés grâce au Remod'île, ainsi que des intérieurs luxueux et surtout le musée, tout y passe pour donner envie.

Peu avant le lancement, la version 1.1 sera disponible au téléchargement le 19 à 2h00 pour ajouter l'évènement de la Fête des œufs servant à célébrer Pâques, mais aussi permettre de jouer en ligne. Si vous avez prétéléchargé le jeu sur l'eShop, vous pourrez donc l'obtenir avant la date fatidique.

Pour terminer, n'hésitez pas à prendre le temps de lire nos impressions : TEST de Animal Crossing: New Horizons, s'exiler sur une île déserte, le secret du bonheur