DOOM Eternal : la bande originale absente de l'édition collector au lancement

Dans quelques jours seulement sortira enfin DOOM Eternal, un FPS gore et violent signé id Software, avec une bande originale toujours composée par Mick Gordon. D'ailleurs, les musiques du jeu devaient se trouver dans l'édition collector au travers d'un code de téléchargement inscrit sur une cassette, mais comme vient de l'annoncer Bethesda, ce ne sera pas le cas au lancement.

Eh oui, sans trop dire pourquoi, l'éditeur explique que les acheteurs du collector de DOOM Eternal auront le jour du lancement un code pour télécharger la bande originale du DOOM de 2016, les musiques du nouveau volet arriveront un peu plus tard, toujours « en ultra haute qualité et non compressée ».

Bethesda enverra un nouveau code dès que possible, mais en tout cas, les musiques seront bien là pour attaquer nos oreilles dans le jeu dès son lancement le 20 mars prochain.

