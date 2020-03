DOOM Eternal aura son chœur de heavy metal, en témoigne une vidéo dédiée à la bande-son

Il ne reste plus que deux semaines avant le retour du Doom Slayer dans DOOM Eternal, le FPS d'id Software dont nous avons pu admirer le dynamisme et la sauvagerie de son gameplay à plusieurs reprises, du moins quand son personnage principal ne fait pas une petite pause au sein de sa forteresse. Après un récent spot TV à base de rap, Bethesda nous rappelle tout de même que le heavy metal résonnera durant nos parties dans le cadre d'une vidéo revenant sur les coulisses de sa bande-son.

C'est au sein du Rollins Studio Theatre à Austin aux États-Unis que le compositeur Mick Gordon et son équipe ont enregistré le chœur de heavy metal que nous retrouverons dans la bande-son de DOOM Eternal, formé par divers artistes du milieu tels que Tony Campos (Ministry, Static X), Sven De Caluwe (Aborted) ou encore Linzey Rae (The Anchor). Le lead audio designer Chad Mossholder explique ainsi que ces chants sont là pour évoquer les origines du Doom Slayer, à base d'une langue ancienne et mystique élaborée pour le jeu. Le résultat peut être écouté durant quelques secondes à la toute fin de la vidéo, accompagné de scènes de gameplay et donne réellement envie de se plonger dans cet univers démoniaque.

La date de sortie de DOOM Eternal se rapproche, elle qui est fixée au 20 mars 2020 sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Les joueurs Switch devront patienter, cette dernière version devant paraître par la suite sans plus de précision.

