DOOM Eternal : la bande-son du collector enfin disponible au téléchargement, la qualité n'est pas au rendez-vous

Aussi bien apprécié par les rédactions qu'une bonne partie du public, DOOM Eternal poursuit désormais sa vie avec du contenu cosmétique saisonnier à gagner, la Série 2 Café et Camouflage ayant été lancée la semaine dernière. Si vous avez bonne mémoire et possédez de surcroit l'édition collector, vous n'ignorez sans doute pas que la bande-son numérique du jeu promise à l'achat n'était pas disponible lors du lancement.

La bande-son de #DOOM Eternal, composée par Mick Gordon, est téléchargeable dès maintenant pour les possesseurs de l’Edition Collector. Les morceaux rejoindront ensuite Spotify, iTunes et d’autres plateformes dans les semaines à venir ! pic.twitter.com/hHr7rzrVtR — Bethesda France (@Bethesda_fr) April 20, 2020

Il aura fallu un bon mois pour que Bethesda finisse par la proposer, en plus de celle de DOOM (2016), annonçant au passage son ajout sur différentes plateformes prochainement. Alors, tout est bien qui fini bien ? Pas vraiment, car une fois les 3,6 Go d'archives téléchargés (contenant les pistes au format .mp3 et .flac), les fans ont eu droit à une désagréable surprise en voulant profiter de l'OST composée à la base par Mick Gordon, qui devait être « en ultra haute qualité et non compressée ». Comme le rapporte le site Critical Hit, et nous pouvons vous confirmer ces dires après écoute, le résultat n'est clairement pas à la hauteur des exigences.

Évidemment, cela reste du bon son à écouter dans l'absolu, que nous avions vraiment apprécié lors de nos parties, mais le mixage laisse à désirer avec des instruments se disputant la tête d'affiche au lieu d'être en parfaite harmonie, ainsi que des soucis de volume, de quoi faire rager les puristes. Interpelé sur Twitter par un fan, le compositeur a avoué n'être à l'origine que de certains arrangements, dont la qualité est bien meilleure que les autres. Et pour vous faire une idée de l'état du mix, l'exemple de BFG Division a été fourni avec des explications sous le tweet, c'est assez consternant...

I didn't mix those and wouldn't have done that. You'll be able to spot the small handful of tracks I mixed (Meathook, Command and Control, etc...) — Mick Gordon (@Mick_Gordon) April 19, 2020

Here's a comparison between the original BFG Division from Doom 2016's official soundtrack (left) vs. the BFG 2020 remix on Eternal's soundtrack from today (right).



Notice how the wavelengths in BFG 2020 form a nearly perfectly straight bar vs. the original with more definition pic.twitter.com/TCJRdOe1Yf — Doominal Crossing: Eternal Horizons ???? (@thatACDCguy) April 19, 2020

À priori, les pistes concernées seraient celles ayant en interprète « Mick Gordon & Chad Mossholder », soit tout de même 48 sur 59, ce dernier étant le directeur audio d'id Software. Pour terminer, un visuel d'une soi-disant conversation privée entre Mick et un internaute laisserait entendre qu'il ne voudrait plus travailler sur la licence, mais rien ne prouve la véracité de la capture d'écran, alors ne prenez pas cela pour argent comptant.

Si vous faites partie des possesseurs de cette OST de DOOM Eternal, que pensez-vous de sa qualité ?

