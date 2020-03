DOOM Eternal : le Doom Slayer fait trembler ses ennemis et s'octroie déjà les bons mots de la presse dans le trailer de lancement

Il reste désormais une semaine à patienter avant d'enfin pouvoir poser nos mains sur DOOM Eternal, le nouveau FPS bien bourrin d'id Software et Bethesda. Les deux firmes nous avaient donné rendez-vous en ce jeudi 12 mars pour découvrir la bande-annonce de lancement du jeu, qui met aussi bien en scène le scénario se voulant bien plus présent qu'à l'accoutumée et de l'action viscérale.

Ici, la Khan Maykr dresse un portrait plutôt éloquent du Doom Slayer, dont elle qualifie les actes comme étant le salue de son engeance et son existence de supérieure, rien que ça. Bande-son à base de heavy metal, armement de pointe oscillant entre fusil à pompe et BFG 9000, tout est bon pour bien mettre en avant les qualités du jeu, même les bons mots de la presse française.

Nous avons rendez-vous le 20 mars pour découvrir DOOM Eternal sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, la version Switch devant arriver par la suite. Si jamais vous avez commandé l'édition collector, sachez que la bande-son ne sera pas présente à la sortie.

