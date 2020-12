DOOM Eternal : des skins givrées et de Père Noël à gagner, et un message de remerciement des développeurs pour terminer l'année

Outre l'arrivée de DOOM Eternal sur Switch, la sortie encore en amont du DLC The Ancient Gods, Épisode 1 et l'ajout gratuit d'un Niveau Maître, les joueurs du FPS d'id Software peuvent surtout récupérer divers cosmétiques en accumulant de l'XP en temps limité sur plusieurs semaines. C'est ainsi que depuis le 10 décembre et jusqu'au 14 janvier prochain, l'hiver et les fêtes de fin d'année s'invitent avec quelques apparences festives. Entre le Petit papa Slayer et des skins glacées pour le Mancubus, le Revenant et l'Arch-vile, il y a de quoi se faire plaisir.

Et pour terminer cette année pleine de massacres pour le Slayer, les développeurs ont tenu à adresser un message aux joueurs, évoquant rapidement les plans du studio pour 2021.

An end of year letter from @idSoftware to the amazing DOOM Eternal Community. pic.twitter.com/VlVT8Wxymk

À notre incroyable communauté DOOM Eternal.

Alors que nous arrivons à la fin de 2020, l'équipe d'id aimerait partager nos plus sincères remerciements et notre appréciation aux millions de joueurs qui ont soutenu DOOM Eternal et notre studio cette année. Lorsque nous avons annoncé la date de sortie du 20 mars en janvier, nous n'aurions jamais pu prévoir les changements et les défis que cette année apporterait, mais votre soutien, votre patience et votre passion à travers tout cela ont été inspirants. Certes, les défis du développement de jeux sont insignifiants par rapport à ce que beaucoup de gens dans le monde ont dû affronter pendant cette pandémie, c'est pourquoi nous apprécions tant votre dévouement et l'opportunité que vous nous laissez de vous fournir un peu d'amusement, un échappatoire ou une libération à travers DOOM Eternal.

Notre équipe travaille maintenant entièrement à domicile depuis près de 10 mois, et bien que nous ayons été déçus par les retards liés à des fonctionnalités telles que l'Invasion ou certaines de nos mises à jour de mode et de contenu prévues pour le Battlemode, nous restons extrêmement fiers du travail que nous avons réalisé. Notre objectif principal a été le développement de nos extensions de campagne, et nous avons été ravis de la réponse à la première d'entre elles, The Ancient Gods, Épisode 1. Elle s'appuie sur l'extension de l'univers de DOOM de DOOM Eternal et met les joueurs au défi avec certains des combats les plus intéressants que nous ayons créés. Pour les joueurs qui veulent DOOM Eternal lors de leurs déplacements, nous avons également publié récemment DOOM Eternal pour la Nintendo Switch. Ce fut un plaisir de collaborer à nouveau avec la talentueuse équipe de Panic Button pour offrir une autre expérience DOOM de haute qualité pour cette plateforme.

Pour l’année prochaine, nous restons ambitieux. Notre deuxième extension de DOOM Eternal, The Ancient Gods, Épisode 2, offrira un point culminant épique de l'histoire que nous avons commencée il y a longtemps avec DOOM (2016), nous sommes donc impatients que vous viviez tout ce que nous avons mis dedans. En plus des mises à jour telles que la prise en charge complète de la nouvelle génération, les extensions de la campagne sur Switch ainsi que d'autres ajouts et améliorations généraux, notre feuille de route pour l'année prochaine représente également un engagement à fournir davantage de façons de profiter de DOOM Eternal avec vos amis. Le travail se poursuit sur notre mode Invasion, ainsi que sur les ajouts de Battlemode, comme de nouvelles cartes, des démons jouables et une structure de compétition repensée. Cette année, nous avons vu une croissance phénoménale de nos communautés sociales, comme notre chaîne officielle DOOM sur Discord, notre chaîne Spicy Demons Battlemode sur Discord et le Slayers Club. Nous sommes ravis de soutenir et développer ces formidables communautés tout au long de 2021 avec de nouvelles fonctionnalités, modes et contenus sociaux qui pourront être appréciés pendant de nombreuses années à venir. Si vous faites déjà partie de ces communautés, merci - vous donnez souvent l'impression d'être une extension de notre équipe et nous apprécions vraiment tout ce que vous apportez à DOOM Eternal. Si ce n'est pas encore le cas, mais que vous recherchez de bonnes informations ou des joueurs aux compétences similaires avec lesquels rivaliser, veuillez consulter ces super ressources.

Comme nous le disons souvent, nous avons les meilleurs fans de jeu vidéo et nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons sans votre soutien et votre enthousiasme. De la part de tout le monde dans notre studio et de nos équipes d'édition Bethesda à travers le monde, merci ! Nous avons hâte de vous voir, de parler et de jouer avec vous en 2021.

L'équipe id Software.