Rainbow Six Mobile : une adaptation de Siege pour iOS et Android annoncée par un trailer de gameplay épatant

La plupart des grosses licences ont ou auront bientôt droit à leur épisode mobile à gros budget, pour toucher un nouveau public ou continuer à faire vibrer la communauté au-delà des consoles traditionnelles. La dernière à s'ajouter sur la liste, c'est Rainbow Six : alors que Siege est un phénomène depuis 2015, Ubisoft prépare actuellement un Rainbow Six Mobile.

Mené par Ubisoft Montréal, supporté par plusieurs autres studios à travers le monde, le projet est en développement depuis près de 3 ans et reprendra le principe des parties en 5v5 à la première personne opposant des Attaquants et Défenseurs.

Ash, Sledge, Twitch, Thermite, Hibana, Caveira, Bandit, Smoke, Valkyrie et Mute sont déjà confirmés au casting, tout comme les maps Banque et Frontière. La jouabilité FPS sera adaptée aux mobiles avec des mécaniques et une interface propre, mais l'essence de ce qui fait le succès de Siege, qui continuera bien évidemment à exister en parallèle, sera au rendez-vous, comme le révèle la première bande-annonce de gameplay. Les phases de test public commenceront dans certaines régions dans les semaines à venir, et vous pouvez d'ores et déjà vous pré-inscrire pour avoir les nouvelles chaudes via le site officiel.

Bonjour tout le monde,

Plus tôt dans la journée, nous avons annoncé que notre équipe travaillait sur un nouveau titre appelé Rainbow Six Mobile. Ce projet nous tient à cœur et nous sommes ravis de pouvoir vous fournir davantage de détails sur notre jeu dans ce premier article.

Commençons par le commencement. Ce n'est un secret pour personne que nous sommes d'IMMENSES fans de Rainbow Six Siege ! Nous souhaitons adapter l'univers de Rainbow Six aux appareils mobiles, pour permettre à davantage de gens à travers le monde de profiter de cette expérience en FPS compétitive, tactique et immersive, quand ils le souhaitent et là où ils le souhaitent. Par chance, le marché du mobile a assez évolué pour nous permettre de développer un jeu aussi ambitieux et que nous adorons.

L'équipe de développement de Rainbow Six Mobile est basée à Montréal. Bien que nous partagions le bureau de l'équipe de Siege, nous disposons d'une équipe unique composée de vétérans du monde des jeux AAA et mobiles. Notre équipe est indépendante et a été constituée de toutes pièces afin de pouvoir se concentrer sur Rainbow Six Mobile. Les joueurs de Siege n'ont rien à craindre : l'équipe de Siege est au complet et travaille d'arrache-pied sur son propre jeu !

De prime abord, de nombreux joueurs trouveront Rainbow Six Mobile très similaire à Siege, ce qui est formidable ! Rainbow Six Mobile est un FPS compétitif et tactique avec deux équipes de 5, des attaquants et des défenseurs. Bien que le gameplay de base, les personnages et les cartes soient similaires à ceux de Siege, nous avons tout repensé afin de rendre le jeu le plus ergonomique possible sur mobile. Nous avons fourni beaucoup de travail pour adapter l'expérience de Siege aux appareils mobiles. Cela inclut notamment un tout nouveau système de gameplay développé pour les mobiles et d'importantes améliorations de l'IU ainsi de la présentation visuelle du jeu.

Pour finir, nous souhaitions nous adresser aux fans de Siege : notre objectif n'est pas de vous convaincre d'arrêter de jouer sur PC ou sur console afin de ne jouer que sur mobile. Nous savons que rien ne se compare à la montée d'adrénaline qu'offrent les parties de Siege sur grand écran, ou à la précision d'une souris et d'un clavier. Puisqu'il est impossible d'emporter avec soi son moniteur, Rainbow Six Mobile vous permettra de jouer à votre jeu préféré au cours de parties intenses et facilement accessibles. Des millions de nouveaux joueurs pourront également découvrir l'expérience R6.

Après 3 ans de développement, nous avons décidé d'annoncer la sortie du jeu et de commencer les tests avec de véritables joueurs. Nous avons pour objectif de développer une expérience R6 optimale pour les mobiles, et nous avons besoin de l'aide de la communauté. L'équipe a hâte de pouvoir présenter le jeu aux joueurs !

Dans les semaines à venir, nous commencerons à rendre disponibles les premiers tests live et nous vous demanderons des retours afin d'améliorer le jeu. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur notre site pour obtenir des informations sur notre bêta fermée à venir. Vous pouvez également nous suivre sur Discord, Twitter, YouTube et Facebook pour vous tenir au courant des dernières actualités de Rainbow Six Mobile, mais également pour discuter avec nos développeurs et nos Community Managers.

Nous espérons que vous nous aiderez à créer le meilleur jeu de tir tactique sur mobile. Nous comptons sur vous jusqu'à la sortie du jeu !

L'équipe de développement de Rainbow Six Mobile.