Area F2 : la contrefaçon de Rainbow Six Siege arrêtée et retirée des plateformes mobiles

L'affaire avait fait du bruit la semaine passée. Alors qu'Area F2, un clone éhonté de Rainbow Six Siege, commençait à avoir une popularité certaine sur l'App Store et le Google Play Store, Ubisoft a attaqué en justice Apple et Google pour vente d'un produit violant ses droits d'auteur.

Les développeurs d'Ejoy ou le groupe Alibaba n'étaient alors pas visés par la plainte déposée à Los Angeles, mais ils ont décidé de passer à l'action en traînant les studios chinois en justice il y a quelques jours. Et étrangement, c'est juste après que cette nouvelle plainte ait été déposée que les créateurs d'Area F2 ont annoncé qu'ils retiraient le jeu des boutiques en ligne et coupaient momentanément ses serveurs. Malins, ils n'évoquent pas du tout la situation judiciaire du projet, mais expliquent qu'ils doivent travailler en profondeur sur le titre pour changer son gameplay et sa courbe de progression.

La mission d'Area F2 est de permettre aux joueurs de vivre le plaisir des combats rapprochés (CQB) sur des appareils mobiles. Bien que nous ayons eu beaucoup de retours positifs, nous avons également constaté que beaucoup de joueurs ont abandonné rapidement avant de pouvoir expérimenter le gameplay de base du CQB. La courbe d'apprentissage abrupte a conduit de nombreux joueurs à abandonner le jeu en moins de 30 minutes, et les raisons invoquées incluent ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir où sont les cibles ou leurs coéquipiers, et mourir sans voir l'ennemi ou savoir ce qui les a tués. En tant que développeurs de jeux, nous ne sommes pas disposés à accepter une expérience que nous ne pouvons pas offrir au plus grand nombre de joueurs possible. Il est de notre responsabilité de résoudre ce problème, et une discussion réflexion a montré qu'il s'agit d'un problème qui nécessite des ajustements à grande échelle et en profondeur, peut-être même une refonte complète de la conception, pour réaliser la mission de rendre le jeu accessible à autant de personnes que nous le pouvons sur les appareils mobiles. Nous avons donc pris la difficile décision de mettre fin à l'exploitation d'Area F2 dans sa forme actuelle pour nous concentrer sur de nouvelles améliorations.

Comme par hasard, quelques jours après avoir été accusé de contrefaçon, Area F2 devient donc totalement indisponible. Toutes les personnes ayant réalisé des microtransactions peuvent d'ailleurs se faire rembourser si elles le désirent. Difficile de savoir si cette réaction empêchera Ubisoft d'aller au bout de sa plainte, mais l'objectif des développeurs semble désormais d'enlever tous les éléments bêtement copiés sur Rainbow Six Siege pour donner une vraie identité au jeu mobile, et le ressortir avec le même succès qu'actuellement. Ou alors Area F2 pourrait ne jamais revenir, et l'objectif d'Ejoy serait tout simplement de faire oublier ce plagiat.