Ubisoft attaque Apple et Google en justice, accusés de vendre un plagiat de Rainbow Six Siege sur mobiles

Le marché chinois étant assez cloisonné et réglementé en termes de jeux vidéo, il arrive que les éditeurs et les développeurs adaptent leurs hits avec des versions exclusives à ce marché. Il y a malheureusement aussi beaucoup de créateurs locaux qui ne se gênent pas pour vendre des plagiats éhontés des meilleures productions occidentales.

Parmi elles, Area F2, une copie quasi conforme de Rainbow Six Siege développée par Ejoy, filiale du géant Alibaba. Le free-to-play avec achats intégrés n'est cependant pas limité aux plateformes de téléchargement orientales, et peut être obtenu gratuitement sur iOS via l'App Store et Android via le Google Play Store depuis le mois dernier. Ubisoft a vite été au courant de l'affaire, et a demandé directement à Apple et Google de retirer le plagiat de leur boutique. Tous deux ont refusé, alors l'éditeur n'a pas hésité : il traîne les deux géants en justice pour exploitation d'un produit violant ses droits d'auteur.

R6S est l'un des jeux multijoueurs compétitifs les plus populaires au monde et figure parmi les propriétés intellectuelles d'Ubisoft les plus précieuses. Pratiquement tous les aspects de AF2 sont copiés sur R6S, de l'écran de sélection de l'opérateur à l'écran de notation final, et tout le reste.

Les deux sociétés n'ont pas réagi à l'accusation ni encore retiré Area F2 des plateformes de téléchargement pour éviter une éventuelle condamnation. L'affaire ne fait que commencer du côté de la cour de Los Angeles, et ne devrait d'ailleurs pour le moment pas inquiéter Alibaba, visiblement pas concerné par la plainte.

