Selena Gomez attaque le jeu mobile Clothes Forever - Styling Game en justice, 10 millions de dollars demandés

Si les stars sont beaucoup à donner leur image pour que des jeux soient développés autour de leur personnalité, certaines voient leur apparence utilisée contre leur gré. C'est ce qui est arrivé à Selena Gomez, qui est apparue et nommée malgré elle dans Clothes Forever — Styling Game, un jeu de stylisme sur iOS.

Le titre a pour but de développer nos talents de créateurs en interagissant avec des stars comme Kim Kardashian, Gigi Hadid, Beyonce, Taylor Swift ou encore Selena Gomez donc, qui nous demandent de l'aide pour s'habiller. Microtransactions obligent, il est possible d'acheter des Diamants entre 0,99 et 99,99 $, à dépenser pour partir en virée shopping avec les célébrités. Problème, aucune d'entre elles n'a donné son accord pour apparaître dans le titre de Guangzhou Feidong Software Technology Co. et MutantBox Interactive Limited.

Selena Gomez n'a forcément pas apprécié l'idée et, surtout, que certaines personnes se fassent de grosses sommes d'argent sur son image, et elle a décidé de traîner les sociétés chinoise et britannique en justice.

Les défendeurs n'ont jamais demandé, consulté ou informé Gomez concernant l'utilisation quelconque de ses droits à l'image dans le cadre du jeu. Si on le lui demandait, Gomez n'aurait pas non plus consenti à une telle utilisation pour le jeu, qui s'appuie apparemment sur la pratique peu recommandable d'attirer ses utilisateurs pour effectuer des achats dans le jeu d'un montant allant jusqu'à 99,99 $ pour financer des dépenses imaginaires dans le jeu et débloquer des fonctionnalités.

Le communiqué qualifie d'ailleurs Clothes Forever — Styling Game de « nid à bugs », histoire d'enfoncer le clou. Il faut avouer qu'emprunter l'apparence et le nom de la chanteuse à succès sans accord et de manière aussi grossière n'est pas très malin, et l'éditeur chinois comme le développeur britannique devraient en faire les frais.