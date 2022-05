Rainbow Six Siege : l'Opération Vector Glare détaillée et datée en vidéo, du gameplay pour Sens et son mur de lumière

L'Opération Vector Glare de Rainbow Six Siege a comme prévu été présentée ce dimanche, avec toutes les informations et le gameplay dont pouvait rêver la communauté. Mais bon, comme souvent, Ubisoft s'est contenté d'officialiser des choses qui avaient déjà fuité auparavant.



La Saison 2 de l'Année ajoutera donc Sens, un agent belge de l'escouade Wolfsquad qui a pour gadget le Système de Projection R.O.U., un accessoire créant un mur de lumière masquant la vision. Elle amènera aussi la carte pensée pour le Match à Mort par Équipes, Close Quarter, ainsi qu'un stand de tir pour s'essayer au gameplay en toute tranquillité, avec de nombreuses aides et visuelles et vidéos pré-enregistrées pour s'améliorer.



À part ça, les développeurs vont ajouter des malus de réputation pour les joueurs causant trop de tirs alliés, pouvant entraîner l'activation d'un tir allié inversé, un mode Confidentialité pour éviter le stream sniping, des innovations pour les annulations de match en cours, une troisième option d'arme secondaire pour l'ensemble des Agents, des options pour paramétrer les secousses d'écran et d'autres pour personnaliser nos parties compétitives (pourquoi pas pour l'interrompre afin de parler tactique).

Enfin, un programme de parrainage permettra de gagner des agents et packs en jouant des parties avec des amis qui n'ont pas joué depuis un an ou plus, et des skins Élite inspirées de Yakuza pour Echo et Hibana vont débarquer dans la boutique. Les nouveautés techniques seront disponibles sur le serveur test à partir du 24 mai, et l'ensemble du contenu inédit sera accessible au grand public à compter du 7 juin 2022. Pour les retardataires, Rainbow Six Siege - Édition Deluxe est disponible à partir de 15,99 € sur Amazon.fr.

