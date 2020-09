Rainbow Six Siege : l'Opération Shadow Legacy et Zero aka Sam Fisher disponibles maintenant, avec une vidéo animée en prime

Rainbow Six Siege nous propose très régulièrement de nouveaux agents, mais celui de l'Opération Shadow Legacy est un peu spécial. Il se fait appeler Zero, mais sa véritable identité, c'est Sam Fisher, le héros de Splinter Cell. Après avoir intégré les serveurs privés il y a quelques semaines, l'Assaillant et son lanceur Argus débarquent officiellement dans le jeu multijoueur avec une nouvelle mise à jour aujourd'hui. La nouvelle a été confirmée lors de l'Ubisoft Forward avec une bande-annonce animée.

Pour ce qui est du reste des nouveautés, vous avez droit à une refonte de la map Chalet, au ping 2.0, à la fonctionnalité SquadFinder, au gadget Charge de Brèche Lourde, au ban de carte et à bien plus encore.



Emplie de secrets bien dissimulés, l'Opération Shadow Legacy introduit une légende qui obligera tous les spécialistes de Rainbow à donner le meilleur d'eux-mêmes. Qui de mieux pour rejoindre l'équipe que Zero, le tout premier membre de l'équipe des opérations Rainbow, le seul et unique, Sam Fisher en personne ? Armé de son nouveau dispositif Argus pour obtenir des renseignements et soutenir son équipe, il est prêt à mettre les autres agents en difficulté.

Comme d'habitude, vous pouvez découvrir tout ce que vous devez savoir à propos du nouveau Y5S3 dans les notes de mise à jour ci-dessous, y compris notre nouvel agent, la refonte de carte de cette saison, notre skin saisonnière unique, et de nombreuses nouvelles fonctionnalités comme un gadget secondaire supplémentaire et un nouveau système de Ping !

ZERO - ASSAILLANT

ARME PRINCIPALE

SC3000K



MP7

ARME SECONDAIRE

5.7 USG

GADGET

Grenade frag



Claymore

PROTECTION

★★

VITESSE

★★

CAPACITÉS ET STYLE DE JEU UNIQUES

LANCEUR ARGUS

Les renseignements sont la base de toute attaque réussie, et Zero en est pleinement conscient. Son lanceur Argus est équipé d'un type spécial de caméras qui peuvent percer les surfaces destructibles et renforcées pour surveiller les deux côtés.

Oui, ces caméras peuvent couvrir deux angles à la fois et vous permettent donc d'espionner l'équipe adverse. Les caméras Argus ont une autre fonctionnalité : un rayon laser à usage unique, parfait pour détruire des éléments clés des défenses de l'ennemi ou pour attirer l'attention en dehors des goulots d'étranglement.

REFONTE DE CARTE : CHALET

Chalet est une carte qui est parmi nous depuis un bon bout de temps, et que nous affectionnons tout particulièrement. Malheureusement, son ancien état ne la rendait pas aussi viable que d'autres cartes. Nous avons donc voulu lui donner l'attention qu'elle méritait avec une vraie refonte.

Pour moderniser la carte, nous avons donné priorité à l'équilibre entre les objectifs.

Les emplacements de Sous-sol et de Cuisine étaient déjà en bon état, donc nous les avons peu modifiés. Un couloir a été rajouté pour améliorer la rotation entre les emplacements dans le Sous-sol, et nous avons échangé l'emplacement de Salle des trophées avec un nouvel emplacement situé dans Salle à manger.

En ce qui concerne Bar et Salle de jeu, nous avons changé principalement les voies d'accès et la rotation, comme sur le reste de la carte. Des portes ont été déplacées, et un nouveau couloir côté sud relie désormais ces deux pièces.

Les changements les plus importants concernent Chambre et Bureau. Les escaliers qui menaient au rez-de-chaussée ont été déplacés jusqu'à Salle des trophées. Une nouvelle pièce nommée Solarium remplace le balcon qui était situé à côté de Chambre principale. Salle de bain ne connecte plus directement avec Chambre, servant désormais de point de rotation.

La refonte comporte d'autres changements comme une extension de Mezzanine pour la connecter au Balcon du bureau (où la plupart des fenêtres ont été bloquées), un accès au toit avec des points de rappel, et la transformation de Cave à vin en une seule pièce au lieu de deux.

Dans l'ensemble, vous remarquerez que la carte a été grandement reconfigurée, qu'il s'agisse de nouveaux points de couverture dans les objectifs, de points d'accès déplacés, ou même de nouvelles options de rotation. Cependant, elle reste totalement reconnaissable et ne perd rien de la thématique qui fait son charme.

PING 2.0

Nouveau système de ping en approche ! En plus des pings jaunes habituels, vous pourrez désormais utiliser des pings contextuels pendant que vous contrôlez votre personnage ou utilisez les caméras et les drones. Vous pourrez également placer des pings après avoir été éliminé, ce qui vous permettra de continuer à fournir des renseignements à votre équipe.

Quelques points à retenir :

Vous pouvez dévoiler les agents adverses en plaçant un ping sur leur gadget principal.

Des numéros sont désormais assignés aux pings jaunes classiques pour faciliter la communication.

Vous pouvez désactiver le réticule qui vous permet de déterminer où sera placé votre ping depuis le menu Options.

Lorsque vous jouez avec une manette, la commande de ping par défaut a été échangée avec celle permettant de changer de mode de tir.

Prenez le temps de vous habituer à ce nouveau système. Il changera sans doute la façon dont les joueurs obtiendront des renseignements et les partageront avec leur équipe.

EXCLUSION DE CARTES

Nous allons introduire une nouvelle fonctionnalité : l'exclusion de cartes. Elle permettra aux joueurs de mieux contrôler sur quelles cartes ils jouent en Classé et en Non-Classé.

Avant un match, chaque équipe aura la possibilité d'exclure une carte parmi un éventail aléatoire présélectionné de trois cartes. Si les joueurs excluent la même carte, l'une des deux autres cartes sera choisie aléatoirement. Si deux cartes se font exclure, la carte restante sera choisie par élimination. Les joueurs peuvent également choisir de ne pas exclure de carte.

REPLAY DE MATCH - SERVEUR DE TEST UNIQUEMENT

Rainbow Six Siege est un jeu en constante évolution qui vise à offrir la meilleure expérience possible à ses joueurs. Cette saison, nous allons introduire une nouvelle fonctionnalité dans notre serveur de test uniquement, car elle est encore au début de son développement.

Voici le Replay de match, une fonction qui vous permettra d'enregistrer vos derniers matches (jusqu'à 12 maximum) en local sur votre PC. Cette fonctionnalité sera activée par défaut dans la section Général du menu Options, et vous pourrez accéder à la section « REGARDER » directement sur le menu pour visionner vos derniers matches, qui seront enregistrés à une moyenne de 30 Mo par minute de gameplay. Une fois que vous serez en train de consulter le replay, vous pourrez utiliser les outils du mode Spectateur pour visionner le match du point de vue de chaque joueur (que ce soit le vôtre, celui d'un coéquipier, ou celui d'un adversaire) et sous n'importe quel angle.

Nous voulons que cette fonction soit utile pour tous types de joueurs à n'importe quel niveau, que ce soit de nouveaux joueurs souhaitant apprendre à connaître les cartes, des professionnels et des entraîneurs à la recherche de nouvelles stratégies, ou même des analystes et des créateurs de contenu. Cet outil pourrait être également très utilisé dans la lutte contre la triche dans la communauté.

En introduisant cette fonctionnalité dans le serveur de test pendant cette saison, nous souhaitons obtenir des retours afin de pouvoir l'améliorer à postériori.

GADGET SECONDAIRE : CHARGE DE BRÈCHE LOURDE

Nous allons ajouter un nouveau gadget secondaire au jeu, comme lors de la saison dernière. Cette fois, le gadget sera pour l'équipe assaillante.

Tout comme les explosifs, ce gadget est conçu pour être déployé sur un mur, une trappe ou une barricade, de façon à y créer une brèche. La différence est que la charge de brèche lourde fonctionne aussi sur les surfaces renforcées, créant un trou de taille moyenne que les agents peuvent emprunter.

Faites attention à ne pas rester trop près, car la charge s'activera automatiquement peu de temps après avoir été déployée !

NOUVELLES COULEURS POUR LES VISEURS

Dans le but de permettre à n'importe qui de profiter de Rainbow Six Siege, nous allons introduire une nouvelle fonctionnalité qui rendra le jeu plus accessible. Nous allons proposer de nouvelles options de couleurs pour les viseurs, qui permettront aux joueurs daltoniens ou malvoyants d'avoir une meilleure expérience de jeu.

Notre menu comportera désormais une fenêtre « ACCESSIBILITÉ », qui proposera plusieurs options de couleurs adaptées à tous les types de daltonisme (Deutéranopie, Protanopie et Tritanopie). Une option personnalisée sera également disponible pour ceux qui souhaiteraient ajuster les couleurs des viseurs à leur façon.

Nous souhaitons améliorer le niveau de confort de tous nos joueurs et permettre à tout le monde d'avoir la meilleure expérience de jeu possible.

SÉLECTION DE RENFORCEMENTS

Nous allons changer la façon dont les équipes se préparent au combat avec un nouveau système de sélection des renforcements. Au lieu de 2 renforcements à déployer dans l'inventaire de chaque joueur, les agents choisiront désormais parmi une sélection de 10 renforcements disponibles, qu'ils partageront avec leurs coéquipiers. La sélection diminuera de 1 à chaque fois qu'un renforcement sera utilisé et augmentera de 1 à chaque fois qu'un renforcement échouera.

Le but de cette mise à jour est d'équilibrer l'équipe de défenseurs, en permettant aux agents qui ont déjà beaucoup de choses à préparer avant un match de laisser la préparation des renforcements à d'autres joueurs. Cela permettra également aux joueurs plus expérimentés de prendre en charge les renforcements si d'autres joueurs plus novices connaissent moins bien la carte. Cette fonctionnalité sera également disponible en JcE, dans le mode Protection d'otage.

Pour l'instant, nous avons supprimé la quantité de renforcements disponibles de l'ATH des casters. L'ATH pour la sélection de renforcements devrait être disponible dans les mois à venir.

CHANGEMENTS SUR THATCHER

Le Disabled State for Electronic Gadget (« État désactivé pour gadget électronique »), ou DSEG, est une mise à jour visant à ajouter un état « désactivé » pour les gadgets aux états déjà existants (« actif » et « détruit »). La durée de cet état dépend de la capacité que l'agent adverse a utilisée pour désactiver le gadget. Dans cet état, les gadgets peuvent toujours être déployés et détectés par les gadgets d'autres agents.

Notre objectif actuel est de faire en sorte que la grenade IEM de Thatcher désactive tous les gadgets des défenseurs lorsqu'il l'utilise. Au lieu de faire que certains gadgets soient détruits et d'autres soient désactivés pendant une courte période, nous avons choisi d'homogénéiser le comportement des gadgets touchés par la grenade de Thatcher en les désactivant tous temporairement.

SQUADFINDER

Nous allons proposer un nouveau service nommé SquadFinder sur notre site web, qui aidera les joueurs de Rainbow Six Siege à trouver les meilleurs coéquipiers et à créer la meilleure escouade possible dans le jeu.

SquadFinder permet aux joueurs de créer un profil basé sur leurs données en jeu et leurs habitudes et de faire une recherche selon leurs sessions de jeu, leur langue, leur style de jeu et leur mode de jeu. Le système de mise en relation les connectera en suite à des joueurs compatibles ayant des statistiques similaires. Il ne leur restera qu'à envoyer et à accepter des demandes d'ami, gagnant ainsi de nouveaux coéquipiers et amis avec lesquels rejoindre le combat.

Plus les joueurs se rassembleront, plus l'expérience sera bonne !

STATISTIQUES SIEGE

Nous sommes également fiers de proposer désormais aux joueurs la possibilité de consulter toutes leurs statistiques de la saison sur notre site. Vous nous avez fait savoir qu'il était très important pour vous de pouvoir suivre votre performance. Vous pourrez donc bientôt accéder à votre historique sur notre site à travers la nouvelle section MES STATISTIQUES SIEGE.

Il vous suffira d'indiquer votre nom d'utilisateur pour pouvoir consulter vos statistiques pour la saison en cours. Vous aurez même l'option d'afficher des résumés de la semaine et du mois. De plus, vous pourrez accéder aux saisons précédentes, ajouter des amis pour pouvoir comparer leurs statistiques aux vôtres, recevoir des résumés hebdomadaires de vos meilleurs matchs, et consulter les statistiques avancées que les joueurs professionnels utilisent pour suivre leurs performances !

BAISSE DU PRIX DES AGENTS

Nous allons baisser le prix de sept agents cette saison. Le prix d'Amaru et de Goyo baissera jusqu'à 20 000 points de Renommée ou 480 crédits R6. Le prix de Maverick et Clash passera à 15 000 points de Renommée ou 360 points R6. Ying, Lession et Ela coûteront désormais 10 000 points de Renommée ou 240 crédits R6.

SKIN D'ARME DE SHADOW LEGACY

Pour finir, nous sommes ravis de dévoiler notre dernière skin saisonnière, qui vous fera sentir comme l'un des plus grands héros de tous les temps.

Profitez de la skin d'arme Penumbra Cell, une version revisitée qui vous fera revivre la gloire de Splinter Cell. Avec l'arrivée de Zero, notre nouvel agent, nous revisitons cette licence pour vous proposer une skin saisonnière que vous ne voudrez pas laisser passer.

Les skins d'armes seront disponibles dès le début de la saison et peuvent être achetées pendant toute sa durée. Une fois débloquées, les skins d'armes saisonnières peuvent être appliquées sur toutes les armes disponibles et resteront indéfiniment dans l'inventaire du joueur.

ÉQUILIBRAGE DU JEU

Suivez le lien ci-dessus pour plus d'informations à propos du nouveau gadget secondaire (charge de brèche lourde) et des changements au DSEG 1.2 pour Thatcher.

NOUVEAUX VISEURS, MODIFICATION ET REDISTRIBUTION DES VISEURS PLUS ANCIENS

Nouveaux viseurs/lunettes

De nouveaux viseurs arrivent ! Nous vous présentons 2 nouveaux viseurs et 2 nouvelles lunettes :

Nouveau viseur point rouge M4S – Zoom de 1,0x, qui fait office de viseur « sans zoom ».

Nouveau viseur holographique MH1 – Viseur holographique alternatif offrant une visée épurée et un nouveau réticule.

Nouveau ACOG (lunette 1,5x) – Un ACOG équipé d'un agrandissement de courte à moyenne portée.

Nouvelle lunette 2,0x – Équipée d'un agrandissement à moyenne portée.

Viseurs modifiés

ACOG 2,5x – Niveau de zoom modifié.

Lunette 3,0x – N'est plus la seule option, et sera disponible pour la plupart des fusils de précision (selon les nécessités d'équilibrage).

Redistribution des viseurs/lunettes

Avec l'arrivée de nouveaux viseurs et lunettes, nous allons les redistribuer selon les besoins des agents, du gameplay, et de l'équilibrage.

CONFORT DES JOUEURS

Gain/perte de MMR minimum

Désormais, vous obtiendrez ou perdrez un minimum de 25 MMR lors d'une victoire ou d'une défaite en match classé. Nous avons également ajusté le système de gains et pertes de MMR pour éviter que les joueurs qui jouent à beaucoup de matches classés aient des rendements décroissants.

Notifications de signalement en jeu

Vous recevrez désormais une notification en jeu lorsqu'un joueur que vous avez signalé sera sanctionné. Ces notifications remplaceront les mails de remerciement que vous receviez pour avoir signalé un joueur exclu. Soyez aimables et jouez à la loyale. Signalez ceux qui ne le font pas.

Retrait de l'exclusion par vote (plus tard dans la saison)

Nous allons supprimer l'exclusion par vote en match rapide (le seul mode où cette fonctionnalité était disponible) plus tard dans la saison. Nous avons étudié l'utilisation de l'exclusion par vote et sommes arrivés à la conclusion qu'elle est souvent toxique et ne correspond plus à ce que nous avions envisagée à l'origine. Nous considérons que le but original de cette fonctionnalité peut être désormais rempli par les autres options disponibles pour le signalement des joueurs toxiques, comme les nombreuses conditions de TAI, ainsi que l'outil amélioré de signalement des joueurs. Nous vous recommandons fortement de signaler les joueurs toxiques à travers l'outil de signalement en jeu pour qu'ils puissent être sanctionnés.

ATH des casteurs

Une nouvelle carte joueur apparaîtra en bas au centre de l'écran. Elle permettra aux spectateurs de consulter facilement quel joueur ils sont en train d'observer. Cette fonctionnalité est très utile, particulièrement si le spectateur change rapidement entre le point de vue de plusieurs joueurs.

La jauge de vie des joueurs affichera de nouveaux indicateurs qui permettront de détecter facilement les joueurs qui sont en train de recevoir des dégâts.

De nouveaux effets visuels permettront de remarquer plus facilement lorsque le désamorceur est activé et désactivé au cours d'une manche.

Des informations à propos des drones seront désormais présentes sur la carte du joueur même si celui-ci est mort ou blessé.

De nouveaux effets visuels pour les compétences et les gadgets permettront aux spectateurs de voir lorsque ceux-ci sont prêts, actifs, en train de recharger, etc.

Les modes de jeu Otage et Sécurisation de zone sont désormais indiqués sur l'ATH.

SANTÉ DU JEU

Refonte du déploiement des gadgets

Dans l'optique de notre travail sur la cohérence du comportement des objets dans le jeu, nous avons continué à développer nos changements quant à la trajectoire des projectiles lors de l'A4S4 pour les appliquer désormais aux objets déployables.

Afin de rendre le comportement des objets déployables plus prévisible, les objets petits et fragiles (peintures/posters) seront désormais détruits lorsqu'un gadget et déployé dessus. Les gadgets se déploieront normalement sur les textures du reste des surfaces (murs à carreaux/tapis).

Système de sensibilité ADS

Les joueurs auront désormais l'option de personnaliser la sensibilité ADS depuis le menu Options. Le système de sensibilité ADS permettra à l'ADS d'être plus cohérent à travers tous les types d'augmentations des viseurs et lunettes. Vous pouvez personnaliser la sensibilité de chaque niveau de zoom comme vous le souhaitez en sélectionnant l'option « Avancé » dans le menu Options.

Détection des sauts

Nous avons amélioré le système de détection des sauts pour les rendre plus fluides, faciles à utiliser, et cohérents.

Mise à jour des règles de TAI + otage

Nous avons mis à jour les règles de TAI autour d'un otage de façon à les rendre plus cohérentes et transparentes. Cela devrait réduire les situations ambigües et empêcher que le système soit utilisé de façon abusive.

Limite de la réduction du MMR

La limite de la réduction du MMR a été augmentée. Elle était auparavant égale à votre MMR maximum de la saison, et équivaudra désormais au MMR maximum + X. Nous espérons que cette mesure apportera plus de flexibilité à la réduction de MMR et soulagera certaines des frustrations qu'elle provoque.

Refonte du son

Nous avons démarré la refonte du système de son, qui cherche à modifier la façon dont le son est stocké et connecté au jeu. Pour plus d'informations à propos de ce que ce changement implique et de comment il permettra d'améliorer le système de son, veuillez consulter les Principaux problèmes et inquiétudes de la communauté.