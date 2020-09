Rainbow Six Siege : SquadFinder, un outil communautaire pour trouver des parties

Ubisoft vient de dévoiler aujourd'hui SquadFinder, un outil communautaire développé en partenariat avec Biborg et qui va servir aux joueurs à trouver facilement des coéquipiers en fonction de leurs plateformes, leurs fuseaux horaires et leurs préférences de gameplay. Une plateforme bien pratique pour les fans du jeu compétitif d'Ubisoft.

Le fonctionnement de SquadFinder, plutôt simple, est expliqué dans la vidéo ci-dessus, mais Biborg le détaille :

C'est simple et rapide ! Le joueur qui souhaite créer son équipe se connecte sur son compte Ubi Connect puis se rend sur https://rainbow6.com/squadfinder. Il crée ensuite son profil en fonction de ses données et de ses habitudes de jeu, puis configure une requête en fonction de ses sessions de jeu, de sa langue, de son style de jeu et de son mode de jeu. Il lui suffit alors de définir ses disponibilités hebdomadaires, d'accéder aux profils des joueurs correspondants et d'accepter ou non leurs demandes. Lorsque les deux joueurs se sont acceptés mutuellement, il lui faudra aller dans la section « Mates » pour l'inviter à jouer sur PSN, Xbox ou Uplay.

Mickaël Mouillé, CTO de Biborg, explique :

À partir des données Rainbow Six Siege et des contraintes des utilisateurs, nous avons élaboré un algorithme intelligent à même de déduire l'état d'esprit du joueur pour lui proposer les partenaires de jeu idéaux adaptés à son niveau et ses attentes. C'est un challenge métier et très technique qui implique un vaste écosystème de services chez Ubisoft. Ceux-ci ont été extrêmement disponibles et réactifs malgré la crise sanitaire actuelle.

Cedrick Delmas, senior marketing director chez Ubisoft, rajoute :

Tom Clancy's Rainbow Six Siege est avant tout un jeu en équipe et nous nous sommes aperçus que les équipes structurées étaient plus fortes dans le jeu et les joueurs en équipes étaient plus impliqués. Au-delà du matchmaking du jeu basé sur le niveau, nous voulions créer un service plus précis de mise en relation et favoriser l'échange et la discussion entre les joueurs pour que chacun trouve son équipe idéale. Grâce au nouveau service SquadFinder et au travail réalisé en collaboration avec Biborg nous continuons à améliorer sans cesse l'expérience de jeu de nos 60 millions de joueurs.

SquadFinder est même lié à Twitter, les joueurs peuvent en effet envoyer leurs demandes avec un message automatique utilisant les hashtags #R6S et #SquadFinder. Pour rappel, Rainbow Six Siege compte plus de 60 millions de joueurs enregistrés (merci les périodes d'essai gratuites) et a accueilli récemment l'Opération Shadow Legacy avec Sam Fisher de Splinter Cell. Le titre est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, à partir de 22,75 € sur Amazon.fr.

