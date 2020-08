Rainbow Six Siege : le titre est jouable gratuitement sur toutes les plateformes pendant quelques jours !

Le FPS tactique d’Ubisoft est jouable gratuitement pendant quelques jours sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Jusqu'au 4 septembre, les néophytes pourront donc découvrir le stress et le fun qu’offrent les parties de Rainbow Six Siege. Si vous ne le saviez pas, le jeu a atteint les 60 millions de joueurs et il sera également présent plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series X.

Vous n’avez donc plus aucune excuse pour tester le titre ! Donc enfilez votre gilet pare-balles, appelez vos meilleurs amis et faites la chasse aux bombes et aux méchants kidnappeurs ! Rainbow Six Siege s’est également doté de nouveau contenu avec le héros des Splinter Cell. Point à prendre en compte, si vous tombez sous le charme de cette production, la Deluxe Edition est affiché à 8,99 € sur le PlayStation Store, le Xbox Live, et sur Steam durant cette période.

En outre, vous pouvez acheter Rainbow Six Siege en physique à 18,65 € sur Amazon.