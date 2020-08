Rainbow Six Siege : du gameplay pour Sam Fisher et les nombreuses nouveautés de l'Opération Shadow Legacy

Ubisoft va encore une fois faire revenir le personnage de Sam Fisher sans faire de nouveau Splinter Cell. L'éditeur a annoncé qu'il serait l'Agent central d'Opération Shadow Legacy, la prochaine extension de Rainbow Six Siege. Il a comme prévu été détaillé lors des finales nord-américaines du Six Major ce week-end, vidéo de gameplay à l'appui.

Dans cet univers, Sam Fisher se fait appeler Zero, et est un Assaillant équipé d'un lanceur Argus, une caméra de forage bidirectionnelle pouvant percer les murs et les fenêtres. Elle est équipée d'une charge laser capable d'également blesser des adversaires ou détruire des gadgets en tout genre. Le combattant manie à côté de cela un fusil d'assaut SC3000K et son mythique couteau Karambit. La Saison 3 de l'Année 5 sera aussi l'occasion d'apporter une refonte à Chalet, modifiée sur plusieurs points.

L'équipe de développement a ainsi amélioré le premier et le deuxième étage, en donnant la possibilité de monter en rappel pour traverser le toit. Les emplacements d'objectifs ont été revus avec l'ajout d'un couloir pour améliorer la rotation dans le sous-sol, et le site de la Salle des trophées a été changé pour désormais être dans la Salle à manger.

Et ce n'est pas tout, car Rainbow Six Siege accueillera aussi à cette occasion un système de Ping 2.0, l'exclusion de carte lors du choix de la map, le gadget secondaire de brèche lourde, de nouvelles couleurs de viseurs et d'optiques, un nouveau système de renforcement partagé, et même une version alpha du Replay de Match sur les serveurs de test sur PC. D'ailleurs, Opération Shadow Legacy sera disponible sur le PTS dès ce 17 août, mais la date de son lancement commercial sur PC, PS4 et Xbox One n'a pas été communiquée.



À part ça, Tom Clancy's Rainbow Six Siege sera jouable gratuitement du 27 août au 4 septembre, pour la énième fois, et peut être acheté pour 19,99 € à la Fnac.

