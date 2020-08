Rainbow Six Siege : Sam Fisher annoncé comme Agent pour l'Opération Shadow Legacy !

Avec une communauté toujours grandissante de plus de 60 millions de joueurs à travers le monde, Rainbow Six Siege est soutenu comme il se doit par son éditeur Ubisoft, qui ajoute du contenu régulièrement, que ce soit des évènements tels que M.U.T.E. Protocol (encore en cours jusqu'au 17 août) ou des personnages jouables. Les derniers en date étaient Ace et Melusi de l'Opération Steel Wave en juin dernier, et ils vont prochainement être rejoints par un invité de prestige, Sam Fisher !

Oui, le personnage principal des jeux Splinter Cell a été annoncé hier soir à travers la vidéo teaser ci-dessus, où il n'est plus tout jeune, mais dégage toujours autant de classe. Ici, il se fait appeler Zero, nom d'Agent qu'il arborera dans l'Opération Shadow Legacy dont nous découvriront les tenants et aboutissants lors des finales nord-américaines du Six Major le 16 août prochain avec un trailer complet. En attendant, voici ce que nous pouvons lire sur le site officiel, pour les amateurs de lore :

Harry,

Tu pensais que j'aurais eu du mal à évaluer une personne si respectée. Le personnage de Sam Fisher a été toujours mystérieux. On a regardé son impressionnant CV de plus près, ou du moins ce qu'on avait reçu, et l'on comprend tout de suite pourquoi tu as choisi le spécialiste Sam « Zero » Fisher.

En ce qui concerne ses anciennes missions, je n'ai pas grand-chose de nouveau à apporter et la plupart des infos que j'ai sont floues. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'a jamais laissé un de ses gars derrière lui et si personne ne lui faisait appel pour empêcher une catastrophe, on l'aurait sûrement fait pour qu'il nettoie tout ça. Vu son expérience en tant qu'instructeur en Virginie, il n'y a pas l'ombre d'un doute : il est plus que doué pour ce poste de professeur.

Il a l'air d'être encore en forme pour quelqu'un qui a pris sa retraite, même si je dois avouer qu'il avait l'air un peu plus crevé que d'habitude lorsqu'il est arrivé. Je me demande quelles sont les motivations de Zero pour utiliser Rainbow comme base. Il ne serait pas là sans raison et l'on devrait profiter de son expérience. Ses connaissances militaires seraient parfaites pour compléter tes intuitions psychologiques. J'ai hâte de voir ce que ce premier membre de l'Équipe des opérations Rainbow (EOR) va apporter à notre organisation. Je suis sûre que son enseignement sera une expérience douloureuse, mais nécessaire. Je pense qu'il ne m'a pas tout dit sur son arrivée soudaine, mais ça ne m'étonne pas. Zero agit suivant le ''besoin d'en connaître''. Il me dira tout sûrement et seulement quand il pense qu'il est temps pour moi de connaître la vérité.

Ça a été un immense privilège pour moi d'examiner la fonctionnalité de son équipement de surveillance. Ce n'est pas tous les jours que Zero laisse les autres toucher son joujou, mais ça a été une expérience enrichissante. Sa capacité d'adaptation et sa flexibilité de mouvement peuvent être utiles pour l'attaque, mais également pour préparer une défense grâce à son inclinaison qui permet de tirer profit de n'importe quelle situation.

Ne va pas croire qu'il sera plus gentil avec moi lors de l'entraînement juste parce qu'il connaissait mon père. Si Zero m'a appris quelque chose quand je l'ai rencontré pour la première fois étant enfant, c'était comment voir clair et comment évaluer ceux qui vous entourent. C'est bizarre de le revoir après toutes ces années. D'un côté, il n'a pas du tout changé, mais de l'autre ? En tout cas, il porte son âge à ravir.

— Lera « Finka » Melnikova